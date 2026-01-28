Καίτη Γαρμπή για το J2US: «Ανεπίσημα πιστεύω θα είμαστε» – Τι αποκάλυψε για τον Διονύση Σχοινά

Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Σεσουάρ για Δολοφόνους» στο θέατρο Γκλόρια, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς έκλεψαν – όπως πάντα – τα βλέμματα.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για το τηλεοπτικό project που συζητιέται έντονα, το J2US, ξεκαθαρίζοντας πως τίποτα δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», αλλά αφήνοντας ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής.

«Ακόμα δεν έχουμε οριστικοποιήσει το αν θα είμαστε στο J2US, αλλά… ναι, ανεπίσημα πιστεύω θα είμαστε. Εγώ μάλλον θα μπορέσω. Θα βολέψουν έτσι οι ώρες», είπε χαρακτηριστικά.

Με χιούμορ και τρυφερότητα αναφέρθηκε και στον σύζυγό της, Διονύση Σχοινά: «Εννοείται ότι ως coach, ο Διονύσης θα το έκανε τέλεια. Αλλά ο Διονύσης είναι πολύ χαμηλών τόνων για να κάνει τέτοιο πράγμα».