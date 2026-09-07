Καίτη Κωνσταντίνου: Πώς τίμησαν τη μνήμη της αγαπημένης ηθοποιού στη γενέτειρά της στην Αχαΐα

Η Καίτη Κωνσταντίνου, την οποία λατρέψαμε μέσα από τον ρόλο της Σωσώς στα Εγκλήματα, έφυγε από τη ζωή πριν από 1,5 χρόνο, τον Μάρτιο του 2025, σε ηλικία 61 ετών και η γενέτειρά της, η Ροδοδάφνη Αχαΐας θέλησε να την τιμήσει με έναν ξεχωριστό τρόπο.

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Όπως μαρτυρά βίντεο του TikTok, ένας παραθαλάσσιος δρόμος έχει ονομαστεί «Οδός Ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου» με τη λεζάντα της ανάρτησης να αναφέρει «Πόσο όμορφο που την τίμησε το μέρος της και έδωσε το όνομά της σε οδό;», μια πρωτοβουλία που όπως ήταν φυσικό άρεσε πολύ στους χρήστες της πλατφόρμας.

Να θυμίσουμε ότι η Καίτη Κωνσταντίνου γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1963 στη Ροδοδάφνη και έζησε εκεί με την οικογένειά της μέχρι την ηλικία των 8 ετών όταν έχασε τον πατέρα της.

Μάλιστα, ήταν επιθυμία της ηθοποιού να ταφεί στον ίδιο χώρο που βρίσκεται και ο τάφος του πατέρα της, επιθυμία που έγινε και πραγματικότητα.