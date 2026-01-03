«Καλή χρονιά κουκλάκια μου» - Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε με μια φωτογραφία του συντρόφου της

Μια στιγμή από την προσωπική της ζωή επέλεξε να μοιραστεί με τους ακόλουθους της στο instagram η Δανάη Μπάρκα, καλωσορίζοντας τη νέα χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια ανέβασε μια φωτογραφία με τον σύντροφό της, την ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλύψει, ωστόσο δεν χάνει ευκαιρία να παρουσιάσει έστω και με αυτόν τον τρόπο σε διάφορες στιγμές.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

«Καλή χρονιά κουκλάκια μου. Να αγαπάμε, να χαμογελάμε, να μας αγαπάνε, να μην φοβόμαστε, να τολμάμε, να ταξιδεύουμε, να προσαρμοζόμαστε, να μετακινούμαστε, να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε και να δίνουμε», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δανάη Μπάρκα, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για τη νέα χρονιά.

Η Δανάη Μπάρκα με τον σύντροφό της | instagram