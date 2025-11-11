Καλλιστεία: Η Μις Χιλή άνοιξε το στόμα της και βγήκε ο «Βελζεβούλ» - Απίστευτα death metal ουρλιαχτά

Μενού

giannoulas
Ιωάννης Γιαννούλας Κοκκώνης
Η Μις Χιλή άφησε άφωνο με τη φωνή της το κοινό στα καλλιστεία που είχε κερδίσει για την πρόκριση στον διαγωνισμό Miss Universe 2025 προ ημερών, όταν κλήθηκε να δείξει επί σκηνής το ιδιαίτερο ταλέντο της στο...death growl.

Η Ignacia Fernández, στον ελεύθερό της χρόνο από το μόντελινγκ, δεν εκδράμει στην Αφρική για να χτίσει σχολεία, ούτε μαθαίνει γαλλικά και πιάνο, αλλά τραγουδάει ως frontman στην progressive death-metal μπάντα Decessus.

Παίρνοντας το μικρόφωνο στα χέρια, άρχισε να τραγουδάει με «αγγελική» φωνή την εισαγωγή από το ρεπερτόριό της, προτού ξεσπάσει σε ένα σεμιναριακό ουρλιαχτό, με ένα πρόσωπο που έλεγε «Ναι, τι;».

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη διεθνή σκηνή, το απίστευτο βίντεο ξεφύτρωσε πάλι στα social media την προηγούμενη εβδομάδα, με τους fans του metal να γιορτάζουν την απρόσμενη εκπροσώπηση που είδε ο χώρος τους στον διαγωνισμό ομορφιάς.

 

