«Καλοφάγωτα τώρα»: Η μπηχτή Κωνσταντάρα και τα εκατοντάδες σχόλια για τον Μαζωνάκη

Μία λιτή - αλλά όλο νόημα - ανάρτηση έκανε ο δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας, με τα σχόλια στη δήλωσή του να αναφέρονται, στην πλειονότητά τους, στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Καλοφάγωτα τώρα...» αρκέστηκε να γράψει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, για να πάρει «φωτιά» το προφίλ του.

Πολλοί είναι εκείνοι που ερμηνεύουν τη δήλωσή του ως ευθεία αναφορά στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με την οποία είχε τεταμένες σχέσεις τα τελευταία χρόνια.

«Είπες ότι σκέφτεται όλη η Ελλάδα απόψε» αναφέρει ένας χρήστης, κάτω από την ανάρτηση, ενώ είναι πολλές ακόμα οι αντίστοιχες δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται πως μετά από παρέμβαση της οικογένειας, ο τραγουδιστής είχε βρεθεί έγκλειστος στο Δρομοκαΐτειο.

Ο καλλιτέχνης ήταν σε δικαστική διαμάχη με μία από τις δύο αδελφές του, καθώς, όπως είχε πει και ο ίδιος, μεταβιβάζονταν μετοχές του στο όνομά της και αυτό του συζύγου της, χωρίς εκείνος να έχει λάβει γνώση.

Η προϊστορία αυτή και ο χρόνος της ανάρτησης του Λάμπρου Κωνσταντάρα, είναι αυτός που φαίνεται ότι πείθουν τους πάντες ότι αναφέρεται, εμμέσως αλλά σαφώς, στην οικογένειά του Γιώργου Μαζωνάκη.