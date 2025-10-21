Μενού

Κάλουμ Τέρνερ: Η «τρελή» γνωριμία του με τη Ντούα Λίπα που μοιάζει με σενάριο ταινίας

Ο Κάλουμ Τέρνερ μίλησε για την «τρελή» γνωριμία του με την Ντούα Λίπα.

Κάλουμ Τέρνερ
Κάλουμ Τέρνερ | Shutterstock
Ο Κάλουμ Τέρνερ έδωσε σε συνέντευξή του inside informations για το πώς γνωρίστηκε με την Ντούα Λίπα – και κάπως μπορούμε να πούμε ότι το βρήκαμε cute. Nαι, όλα ξεκίνησαν κάπως φιλικά, αλλά εξελίχθηκαν με διαφορετικό τρόπο.

Μιλώντας στους Sunday Times, ο ηθοποιός είπε ότι εκείνος και η Ντούα Λίπα γνωρίστηκαν πίνοντας ποτά πριν από το πάρτι γενεθλίων ενός κοινού φίλου στο Λος Άντζελες.

