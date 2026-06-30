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Κάρα Ντελεβίν: Επιβεβαίωσε τη σχέση της με την Άμπερ Χερντ εν μέσω διαζυγίου με τον Τζόνι Ντεπ

Οι φήμες που ήθελαν τις Κάρα Ντελεβίν - Άμπερ Χερντ να είναι πολύ κοντά, είχαν τελικά υπόσταση. Η πρώτη επιβεβαίωσε τη σχέση τους, εν μέσω διαζυγίου με τον Τζόνι Ντεπ.

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Κάρα Ντελεβίν | (CJ Rivera/Invision/AP)
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Η Κάρα Ντελεβίν μίλησε στο νέο επεισόδιο του podcast «The Louis Theroux» και, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε την ερωτική σχέση που είχε με την Άμπερ Χερντ, την περίοδο που η δεύτερη βρισκόταν εν μέσω διαζυγίου με τον Τζόνι Ντεπ. Για την ακρίβεια, το μοντέλο επιβεβαίωσε αυτό που οι φήμες έγραφαν το 2016.

«Ήμασταν πολύ κοντά για μεγάλο χρονικό διάστημα», εξήγησε η Κάρα Ντελεβίν, προσθέτοντας ότι οι δυο τους «μπλέχτηκαν συναισθηματικά» όταν οι δύο ηθοποιοί περνούσαν το διαζύγιό τους. Υπενθυμίζεται πως παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 2015 και ο γάμος τους έληξε επίσημα τον Ιανουάριο του 2017.

Η Κάρα Ντελεβίν σχολίασε και τα όσα λέγονταν, ότι δηλαδή ο Τζόνι Ντεπ τρελαινόταν στην ιδέα ότι μπορεί οι δύο γυναίκες μπορεί να κοιμόντουσαν μαζί.

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