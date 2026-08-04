«Καρφιά» της Ελεονώρας Μελέτη: Το ξέσπασμα για τη ρεπόρτερ του OPEN και η υποκρισία της τηλεόρασης

Ξεκάθαρη θέση υπέρ της νεαρής ρεπόρτερ του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο ποικίλων σχολίων έπειτα από ένα αυθόρμητο ξέσπασμα γέλιου σε ζωντανή σύνδεση, πήρε η Ελεονώρα Μελέτη. Η γνωστή δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και νυν ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, υψώνοντας «ασπίδα» προστασίας στη συνάδελφό της.

Το απόγευμα της Τρίτης, η Ελεονώρα Μελέτη προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση, η οποία δεν περιορίστηκε μόνο στην υπεράσπιση της ρεπόρτερ, αλλά στράφηκε ανοιχτά απέναντι στην υποκρισία που συχνά κυριαρχεί στον χώρο των media.

Συγκεκριμένα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την εξής σκέψη:

«Κάποιοι ενοχλήθηκαν από μία άτυχη στιγμή μιας δημοσιογράφου κατά το ρεπορτάζ και δεν ενοχλούνται από τη συνεχή, επιτηδευμένη, δήθεν πολιτικορεκτίλα μερικών που διαρκεί όσο είναι ανοιχτά τα φώτα της κάμερας».

Κλείνοντας το μήνυμά της με νόημα, η ευρωβουλευτής άφησε σαφείς αιχμές για όσα συμβαίνουν στα τηλεοπτικά παρασκήνια όταν σβήνουν οι προβολείς, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ε, ρε και να ξέρατε χαρακτήρες και συμπεριφορές».

H ανάρτηση της Μελέτη | Instagram /@nonoram