Καρντάσιαν για Γουεστ: «Μπορεί να είχαμε πέντε Lamborghini και όταν επέστρεφα να είχαν εξαφανιστεί»

Για την σχέση της με το πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ και την ανατροφή των παιδιών τους από κοινού μίλησε η Κιμ Καρντάσιαν, μεταξύ άλλων, στο vidcast της Alex Cooper «Call Her Daddy».

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε ανοιχτά για τα ξεσπάσματα του Κάνιε Γουέστ που είναι διαγνωσμένος με διπολική διαταραχή και πως αυτά επηρέασαν τον γάμο τους και την ανατροφή των παιδιών τους.

«Εσύ πώς νομίζεις ότι είναι να μεγαλώνεις παιδιά μαζί με τον Κάνιε Γουέστ ;» ανέφερε αρχικά η Καρντάσιαν, υπονοώντας τα γνωστά ξεσπάσματα του πρώην συζύγου της.

Η διάσημη επιχειρηματίας δήλωσε πως στον γάμο της δεν ένιωθε ασφαλής «ούτε καν σωματικά. Ούτε, ίσως, συναισθηματικά και οικονομικά».

«Μπορεί να γύριζα σπίτι και να είχαμε πέντε Lamborghini και μετά να επέστρεφα και να είχαν εξαφανιστεί, αν ήταν στη μέση ενός επεισοδίου. Εγώ ήμουν σε φάση, πού είναι τα αυτοκίνητά μας; Το καινούριο μου αυτοκίνητο; Και μου έλεγαν, το χάρισε στους φίλους του», συνέχισε.

Ο γάμος της επιχειρηματία και του τραγουδιστή τελείωσε το 2022, ενώ το δικαστήριο ενόψει του διαζυγίου τους αποφάσισε ο Γουέστ να καταβάλλει στη σύντροφό του το μηνιαίο ποσό της διατροφής των 200 χιλιάδων δολαρίων και να έχουν από κοινού την κηδεμονία των τεσσάρων παιδιών τους.

Τα δημόσια ξεσπάσματα του Γουέστ που έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, η επιθυμία του να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ και η δημόσια στήριξη στον Ντόναλντ Τραμπ οδήγησαν στο χωρισμό του ζευγαριού, μετά από 7 χρόνια γάμου.