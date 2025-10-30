Κατερίνα Διδασκάλου: Αποκάλυψε τα μυστικά ομορφιάς της - «Δεν κρίνω, πίνω πολύ νερό και κάνω καλές σκέψεις»

Η Κατερίνα Διδασκάλου, μιλώντας στην κάμερα του Buongiorno, αποκάλυψε τα «μυστικά» της για να παραμένει λαμπερή, ενώ έκανε έναν απολογισμό της πορείας της στην υποκριτική και αποκάλυψε ποιο είναι το πιο συγκινητικό σχόλιο που έχει δεχτεί από θεατή.

«Θεατές της παράστασης "Η Πόρνη από πάνω" μου έχουν πει ότι τους άλλαξα τη ζωή, είναι πολύ ακριβά πράγματα αυτά», δήλωσε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Αν έκανα έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας μου, αυτό που θα έλεγα θα ήταν ένα μεγάλο "ευχαριστώ".

Και ως γυναίκα στη σόουμπιζ είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεις σε μια ώριμη ηλικία να δουλεύεις το ίδιο καλά ή περισσότερο ακόμα καλά. Αυτό είναι μεγάλη ευτυχία», ανέφερε η ίδια στη συνέχεια.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε ποια είναι τα μυστικά της λάμψης της, η Κατερίνα Διδασκάλου απάντησε: «Δεν κρίνω, πίνω πολύ νερό και κάνω καλές σκέψεις».