Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν είμαι καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω στις 15 μέρες στην τηλεόραση»

Τον ερχόμενο Απρίλιο αναμένεται να υποδεχτεί το πρώτο της παιδί η Κατερίνα Καινούργιου η οποία προτίθεται να πάρει τον χρόνο που θα χρειαστεί με την κόρη της και να τον απολαύσει πριν επιστρέψει στους δέκτες μας μετά τον τοκετό. Τουλάχιστον αυτό απάντησε στον , τονίζοντας ότι έχει την υποστήριξη του Alpha για την περίοδο της λοχείας της.

Πιο συγκεκριμένα η παρουσιάστρια αντέδρασε όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν πρόκειται να λείψει κανένα 15ήμερο από τον τηλεοπτικό αέρα. «Πας καλά; Μόνο 15 μέρες θα λείψω; Τι είναι αυτά που λες; Τι λες τώρα; Αυτά που ακούω, 15 μέρες λείπουνε κάποιοι, συγγνώμη θα το πω… εγώ θα το βιώσω… εδώ και ο σταθμός είναι πολύ μαζί μου σε αυτό.

Η ομάδα προχθές κάθισε μόνη της στην εκπομπή και τα πήγε εξαιρετικά. Δεν έχει να κάνει αυτό» είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Στη συνέχεια η παρουσιάστρια της «Super Κατερίνα» τόνισε ότι θα πάρει τον χρόνο της και διαφωνεί με όσες δεν το κάνουν. «15 μέρες δεν θα λείψω. Γιατί ούτε ο σταθμός μ’ έχει πιέσει, να το πω κι αυτό, αλλά ούτε εγώ θέλω να γεννήσω το παιδάκι μου και να κάτσω μόνο 15 μέρες.

Και δεν είμαι καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω, να ξαναφανώ στην τηλεόραση. Θέλω να απολαύσω εκείνες τις μέρες όπως πρέπει. Είμαι και λίγο παραδοσιακή… έχω και τη γιαγιά που θα μου πει “μην τυχόν και γυρίσεις πριν τις 30 μέρες”. Τον μήνα μου θα τον πάρω.

Έχει γυρίσει κάποια στις 15 μέρες; Διαφωνώ αν με ρωτάς. Μετά εκτίθεσαι και πολύ, εγώ πιστεύω και στο μάτι, τα βλέπω διαφορετικά», είπε.