Κατερίνα Καινούργιου: Εικόνες μέσα από το μαιευτήριο - Η πρώτη της ανάρτηση

Μανούλα για πρώτη φορά έγινε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία πλέει σε πελάγη απόλυτης ευτυχίας. Σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου 2026, η αγαπημένη παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το πρώτο άκρως τρυφερό βίντεο μέσα από το μαιευτήριο ΡΕΑ, δίνοντάς μας μια μικρή γεύση από την παραμυθένια ατμόσφαιρα που επικρατεί στο δωμάτιό της.

Instagram / @katken

Η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι την περασμένη Παρασκευή 3 Απριλίου, με καισαρική τομή. Ο ερχομός της μικρής ολοκλήρωσε με τον πιο όμορφο τρόπο τον έρωτα και την κοινή ζωή της παρουσιάστριας με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Στο βίντεο που ανέβασε η Κατερίνα, το δωμάτιο θυμίζει ένα μικρό ροζ παλάτι. Εντυπωσιακά ροζ μπαλόνια που έγραφαν «It’s a girl» γέμισαν τον χώρο και πανέμορφα ροζ λουλούδια και συνθέσεις στόλιζαν κάθε γωνιά.