Κατερίνα Καινούργιου: «Είμαι σε διαδικασία συμφώνου συμβίωσης - Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι»

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε στον αέρα της Super Κατερίνα μια αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή, με αφορμή τη συνέντευξη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «Τετ Α Τετ» του Τάσου Τρύφωνος μέσα στο Σαββατοκύριακο και τις δηλώσεις του περί γάμου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου είναι σε διαδικασία συμφώνου συμβίωσης με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Ο Γρηγόρης, όσες φορές τον έχω πετύχει, είναι πάντα με τη Νάνσυ, ποτέ μόνος του. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι, περνάνε τέλεια, λατρεύει ο ένας τον άλλο, είναι σαν παντρεμένοι. Σου λέει: γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία;

Επειδή κι εγώ τώρα σε διαδικασία συμφώνου είμαι, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Το ψάχνεις, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Οτιδήποτε και να σου συμβεί, τον πρώτο λόγο μετά τον έχουν οι γονείς σου», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Alpha.

«Σκέψου να είσαι με τον άνθρωπό σου, να έχεις ένα παιδί, να πρέπει να πάρει μια απόφαση», πρόσθεσε η ίδια.

«Εδώ εγώ που είμαι 40 δεν ονειρεύομαι αυτό με το νυφικό στον γάμο. Μικρή το ονειρευόμουν και τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια λέω "με νοιάζει να είμαι καλά". Να κάνεις ένα ωραίο πάρτι, μέχρι εκεί. Σου φεύγει, το ξεπερνάς λίγο», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.