Κατερίνα Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπεία έναν χρόνο - Σταμάτησα και έμεινα έγκυος φυσιολογικά»

Μιλώντας με περισσότερες λεπτομέρειες για την προσπάθεια της να μείνει έγκυος αλλά και αποκαλύπτοντας με ποιο τρόπο τελικά τα κατάφερε, η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε νέα εξομολόγηση μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα».

Το πρωί της Τετάρτης (12/11), η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως έκανε ορμονοθεραπεία για έναν χρόνο προκειμένου να είναι έτοιμη για μια εξωσωματική γονιμοποίηση, ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε να ολοκληρώσει τη διαδικασία, καθώς τελικά έμεινε έγκυος «φυσιολογικά».

«Έναν χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα. Είχα πει ότι θα κάνω τις θεραπείες τις ορμονικές που πρέπει και ότι θα μπω στην εξωσωματική από τον Σεπτέμβριο. Είχα πει όμως ότι το καλοκαίρι θα σταματήσω λίγο για να ξεκουραστώ, και έμεινα φυσιολογικά» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια τελικά επιβεβαίωσε τις φήμες περι εγκυμοσύνης τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, όπου εμφανίστηκε στην εκπομπή της με στενό ροζ φόρεμα, όπου διαγραφόταν η κοιλιά της ενώ υπήρχαν ροζ μπαλόνια στο πλατό, αποκαλύπτοντας πως περιμένει κορίτσι.