Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή πόζα με τη φουσκωμένη κοιλιά - «Το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου»

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει μπει στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της και λίγο πριν φέρει στον κόσμο το μωράκι της, θέλησε να μοιραστεί με τους followers της στο Instagram μια τρυφερή πόζα όπου φαίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της.
Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram χθες (23/3) βράδυ η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα, τη βλέπουμε να φοράει αθλητικό σουτιέν και ασορτί βερμούδα και να κάθεται στο πάτωμα με το χέρι στη φουσκωμένη της κοιλιά.
«Το να σε μεγαλώνω μέσα μου ήταν το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα της ανάρτησής της και οι ευχές από επώνυμους και μη έπεσαν «βροχή».
