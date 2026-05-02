Κατερίνα Καινούργιου: Νέα φωτογραφία με την κόρη της και τούρτα «υπερπαραγωγή» - «Ανοίγει νέο κεφάλαιο»

Κλείνοντας τα 41 της χρόνια χθες, η Κατερίνα Καινούργιου ανάρτησε στα social media φωτογραφίες από την τούρτα «υπερπαραγωγή», αλλά και από την κόρη της, που έφερε πρόσφατα στον κόσμο.

Η φετινή της τούρτα που έγραφε «Happy Birthday mom», και είχε πάνω της εκτός από λουλούδια, ένα ένα τοποθετημένα 41 κεράκια περιμετρικά στην περίτεχνα διακοσμημένη τούρτα.

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτό με τη μικρή Ξένια

Και φυσικά η Κατερίνα Καινούργιου είχε οικογενειακή έξοδο με την μικρή Ξένια, με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να την κρατάει αγκαλιά και εκείνη να του κρατάει το δάχτυλο.

Στη λεζάντα η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε: «Not Just a Birthday—It’s a Whole New Chapter. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις ΥΠΕΡΟΧΕΣ ευχές σας …σας στέλνω την αγάπη μου κ ένα μεγάλο φιλί απ την μικρή μου" έγραψε η ίδια στο ποστ των γενεθλίων της».

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής σε έξοδο με την Κατερίνα Καινούργιου και την κόρη του | Instagram @pankouts