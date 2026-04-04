Κατερίνα Καινούργιου: Ο γιατρός της ενημέρωσε για την έκτακτη γέννα - «Έχει τέλεια σύνδεση με το μωρό»

Ο Αλέξανδρος Τζεφεράκος, ο μαιευτήρας - γυναικολόγος της Κατερίνας Καινούργιου, μίλησε για τη γέννηση του παιδιού της το βράδυ της Παρασκευής (03/04). Όπως είπε, ήταν έκτακτη η γέννα, αλλά μητέρα και παιδί είναι υγιέστατες.

«Μόλις πήγα να δω το μωρό, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η ίδια (σ.σ. η κα Καινούργιου). Μέσα σε 12 ώρες από την καισαρική, κατέβηκε να δει το μωρό της» σημείωσε ο κ. Τζεφεράκος



«Έχει τέλεια σύνδεση με το μωρό της» σχολίασε ο γιατρός.

Όσον αφορά στη γέννα, που έγινε 20 μέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία, εξήγησε: «Αντελήφθη ότι δεν έχει δραστηριότητα το μωρό και αυτό μας οδήγησε να κάνουμε ειδικές εξετάσεις και να αποφασίσουμε να γεννήσει. Εγώ της είπα να γεννήσει φυσιολογικά, αλλά ούτε το συζήταγε. Κάναμε καισαρική χθες το βράδυ, το μωρό είναι υγιέστατο, ασφαλέστατο, έχει περάσει απ΄όλα τα τεστ, προσαρμόζεται μία χαρά, είναι καλά, τρώει τώρα».

Ερωτώμενος για τον πατέρα, Παναγιώτη Κουτσουμπή, σχολίασε πως λύγισε όταν είδε την κόρη του. «Ο σκληρός και σοβαρός Παναγιώτης είναι συγκινημένος».

Η οικογένεια και των δύο βρισκόταν στο μαιευτήριο, για τη γέννα, και πλέουν όλοι σε πελάγη ευτυχίας, σημείωσε.

«Η απόφαση έγινε κατόπιν ειδικών ελέγχων και έφαγε από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα και πρόλαβαν να ενημερώσουν το περιβάλλον και ήταν όλοι εδώ. (...) Πάρα πολλοί συγκινημένοι οι παππούδες, η πεθερά της είναι γυναικολόγος, τη γνωρίζω απ΄ όταν ήταν εκπαιδευόμενη».

Όσον αφορά στο εξιτήριο, σημείωσε πως συνήθως δίνεται στις 4 μέρες, αλλά η πορεία και οι εξετάσεις θα κρίνουν το πότε θα επιστρέψουν στο σπίτι τους.



