Κατερίνα Καινούργιου: «Πήγα να προσευχηθώ και έγινε το θαύμα σε λίγες ημέρες»

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε μια βαθιά προσωπική θρησκευτική της εμπειρία που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι, αναφέροντας πως έγινε μάρτυρας σε ένα θαύμα.

Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, αναφέροντας πως θα επεκταθεί στο μέλλον, η παρουσιάστρια μοιράστηκε τη συναισθηματική εμπειρία, με αφορμή τη συζήτηση με την καλεσμένη της.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη συνάντησή της με τον πατέρα Δημήτριο που έγινε γνωστός από τους Αγίους Ισιδώρους, τον οποίο επισκέφθηκε στα Χανιά.

Κατερίνα Καινούργιου: «Προσευχήσου και αυτό που θες θα γίνει»

«Μιλάμε για τον πατέρα Δημήτριο από τους Αγίους Ισιδώρους, που τον επισκέφθηκα στα Χανιά το καλοκαίρι. Πήγα να προσευχηθώ ζητώντας του κάτι, για το οποίο θα μιλήσω σε πολύ λίγο καιρό», περιέγραψε.

Η απάντηση του πατέρα Δημητρίου έπιασε εξ απήνης την παρουσιάστρια, καθώς όπως είπε, η ευχή της εκπληρώθηκε άμεσα.

«Το λέω και ανατριχιάζω, μου είπε: προσευχήσου και αυτό που θέλεις σε πολύ λίγες ημέρες θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις ότι έχει γίνει.

Εκείνη τη στιγμή, η αγαλλίαση που ένιωσα, η ηρεμία η ψυχική και τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Άρχισα να βλέπω τη ζωή λίγο διαφορετικά», εξήγησε η Κατερίνα Καινούργιου.