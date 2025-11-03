Κατερίνα Καινούργιου: «Πήγα να προσευχηθώ και έγινε το θαύμα σε λίγες ημέρες»

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε μια βαθιά προσωπική θρησκευτική της εμπειρία που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι, αναφέροντας πως έγινε μάρτυρας σε ένα θαύμα.
Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, αναφέροντας πως θα επεκταθεί στο μέλλον, η παρουσιάστρια μοιράστηκε τη συναισθηματική εμπειρία, με αφορμή τη συζήτηση με την καλεσμένη της.
Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη συνάντησή της με τον πατέρα Δημήτριο που έγινε γνωστός από τους Αγίους Ισιδώρους, τον οποίο επισκέφθηκε στα Χανιά.
Κατερίνα Καινούργιου: «Προσευχήσου και αυτό που θες θα γίνει»
«Μιλάμε για τον πατέρα Δημήτριο από τους Αγίους Ισιδώρους, που τον επισκέφθηκα στα Χανιά το καλοκαίρι. Πήγα να προσευχηθώ ζητώντας του κάτι, για το οποίο θα μιλήσω σε πολύ λίγο καιρό», περιέγραψε.
Η απάντηση του πατέρα Δημητρίου έπιασε εξ απήνης την παρουσιάστρια, καθώς όπως είπε, η ευχή της εκπληρώθηκε άμεσα.
«Το λέω και ανατριχιάζω, μου είπε: προσευχήσου και αυτό που θέλεις σε πολύ λίγες ημέρες θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις ότι έχει γίνει.
Εκείνη τη στιγμή, η αγαλλίαση που ένιωσα, η ηρεμία η ψυχική και τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Άρχισα να βλέπω τη ζωή λίγο διαφορετικά», εξήγησε η Κατερίνα Καινούργιου.
- Βορίζια: Συγγενείς του Φανούρη Καργάκη ζήτησαν άδεια από τη φυλακή για να πάνε στην κηδεία του
- Από σερβιτόροι της Ευρώπης, διασκεδαστές των ΗΠΑ - Ανάπτυξη, σύντεκνε
- Βορίζια: Αυτή είναι η Ευαγγελία που σκοτώθηκε στο μακελειό - Συγκλονίζει το μοιρολόι της μητέρας της
- Σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια: Η μαύρη πομπή προς την εκκλησία - Δρακόντεια μέτρα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.