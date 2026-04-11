Κατερίνα Καινούργιου: Τι απαντά στα αρνητικά σχόλια - Νέα φωτογραφία με την κόρη της

Η Κατερίνα Καινούργιου ξέσπασε για σειρά από αρνητικά και σεξιστικά σχόλια που έλαβε, μετά από ανάρτηση με τις πρώτες στιγμές στο νοσοκομείο, με την νεογέννητη κόρη της.

Όπως γράφει στο Instagram η παρουσιάστρια, στο συγκεκριμένο post, κάποιοι χρήστες την επέκριναν επειδή φορούσε μακιγιάζ για τις φωτογραφίες μετά τον τοκετό, με την ίδια να απαντά πως μετά από μία τόσο δύσκολη και προσωπική διαδικασία, έχει δικαίωμα να παρουσιάζεται όπως κρίνει:

«Πριν από μια βδομάδα έζησα το πιο σπουδαίο και ιερό θαύμα της ζωής μου… τη γέννηση της κόρης μου…🤍



Δέχτηκα λοιπόν κάποια αρνητικά και χυδαία σχόλια (ασήμαντα βέβαια μέσα στις τόσες ευχές κ την αγάπη που πήρα) για το ότι επέλεξα να βαφτώ σε μια φωτογραφία θέλοντας να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το μικρό μου θαυματακι. Και αναρωτιέμαι… γιατί;».

Καινούργιου: «Έχω το δικαίωμα να νιώθω όμορφη, όπως επιλέγω»

«Μπορεί να έγινα μαμά, αλλά παραμένω γυναίκα. Και κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να νιώθει όμορφη — όπως εκείνη επιλέγει. Με μακιγιάζ ή χωρίς. Με δύναμη ή με κούραση. Με δάκρυα ή με χαμόγελο…μετά από πόνο κ δυσκολία …

Το σώμα μας μόλις έκανε κάτι μοναδικό…ΙΕΡΟ…Έφερε μια ζωή στον κόσμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη! Και δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για το πώς επιλέγουμε να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους.



Περάσαμε από πόνο για να φέρουμε αγάπη ..Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από μια γυναίκα που γεννά μια ζωή !!



Η περιποίηση δεν είναι επιφανειακότητα ούτε ματαιοδοξία! Είναι φροντίδα…Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι, μέσα σε όλα όσα αλλάζουν, δεν χάνουμε εμάς. Ας είμαστε λίγο πιο επιεικείς μεταξύ μας.

Οι περισσότερες από εσάς ξέρετε πως όταν μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο μια ζωή , όλα τα υπόλοιπα μικραίνουν…κ φαντάζουν τόσο ασήμαντα! Μπροστά σε αυτό το θαύμα, όλα σιωπούν!».

