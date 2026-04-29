Κατερίνα Καινούργιου: Το ξέσπασμα για την ψεύτικη φωτογραφία με το παιδί της – «Είναι προϊόν AI»

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στο στόχαστρο μιας κακούβολης χρήσης της τεχνολογίας, καταγγέλοντας δημόσια τη δημιουργία ψευδούς περιεχομένου μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
Η παρουσιάστρια αναγκάστηκε να τοποθετηθεί μέσω instagram για να αποκαταστήσει την αλήθεια. Το περιστατικό αφορά μια εικόνα που τη δείχνει με ένα παιδί, ένα στιγμιότυπο που, όπως ξεκαθάρισε η ίδια, είναι 100% προϊόν AI επεξεργασίας.
Σε ανάρτησή της έγραψε: «Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια “ζωή” για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό!!! είναι όλο AI!!! Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ ΔΗΜΟΣΙΑ το πρόσωπο του παιδιού μου!!!
Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου κ συγγενών μου!!! Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μου!»
