Κατερίνα Λιόλιου: «Είμαι πολύ καλή στο να καθαρίζω το σπίτι»

Η Κατερίνα Λιόλιου είναι η πρώτη καλεσμένη της σεζόν στο «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά που επιστρέφει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 00:45, για ακόμα μία σεζόν στο Open.

Στο μικρό promo απόσπασμα που κυκλοφόρησε μέσω του Happy Day, η δημοφιλής τραγουδίστρια αποκαλύπτει στο εξομολογητήριο του Θέμη Γεωργαντά ένα πράγμα στο οποίο πιστεύει πραγματικά πως είναι καλή και αυτό όπως λέει είναι οι δουλειές του σπιτιού!

«Είμαι πάρα πολύ καλή στο να καθαρίζω το σπίτι και γρήγορη. Θα τα κάνω και σωστά και με λεπτομέρεια. Στο τέλος θα φαίνονται σε τάξη και πως όλα τα αντικείμενα έχουν τη θέση τους», απάντησε συγκεκριμένα η Κατερίνα Λιόλιου.

Διαβάστε ακόμα: Από τη Λιόλιου στον Μαυρικίου: Βρήκαμε τις πρώτες εμφανίσεις 10 διάσημων σε talent shows

Όταν ο Θέμης Γεωργαντάς σχολίασε αν έχει παραξενιές γύρω από αυτό, η τραγουδίστρια απάντησε πως: «Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει η τάξη και μου αρέσει όλα τα πράγματα να έχουν τη θέση τους. Νιώθω ασφάλεια».

Οι εξομολογήσεις της Κατερίνας Λιόλιου

Στην εκπομπή του Σαββάτου μεταξύ άλλων η Κατερίνα Λιόλιου εκμυστηρεύεται ότι δεν ήταν εύκολη η διαδρομή της και πως υπήρξε μια περίοδος στην καριέρα της που αισθάνθηκε ότι δεν θα τα καταφέρει και αμφισβήτησε τον εαυτό της. Όπως δηλώνει, όμως, έπρεπε να γίνει και αυτό γιατί πείσμωσε και ξεκίνησε ξανά.

Γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται όταν η μικρή Κατερίνα αντίκρυσε σε μία ελληνική ταινία τον πρώτο καλλιτεχνικό της έρωτα, τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα. Αυτή ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησε ότι το να γίνει τραγουδίστρια, ήταν αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή της.

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, εκμυστηρεύεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο και αισθάνεται τυχερή που συνεργάζεται επαγγελματικά με τον σύντροφό της, ο οποίος είναι και ο μέντορας της.