Την προοηγούμενη Κυριακή (5/7) η Κατερίνα Λιόλιου επέστρεψε στη σκηνή του Schoolwave - μετά από 15 χρόνια - ως special guest και αποθεώθηκε από το κοινό, τραγουδώντας από το «I Want To Break Free» μέχρι τον δικό της, τριπλά πλατινένιο, «Λογαριασμό».

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Μεταξύ των τραγουδιών που ερμήνευσε στη σκηνή η Κατερίνα Λιόλιου ήταν και το «Φωτιά στο Λιμάνι» από τα Ξύλινα Σπαθιά με τον τραγουδιστή και tiktoker, Κωνσταντίνο Πετρόπουλο να δείχνει μέσα από βίντεο στο TikTok και το αντίστροφο, δηλαδή και το πώς θα ήταν να ερμήνευε ο Παύλος Παυλίδης τον «Λογαριασμό».

«Είδα το βίντεο της Λιόλιου που τραγουδάει το "Φωτιά στο Λιμάνι" και σκέφτηκα πώς θα ήταν ο Παυλίδης να τραγουδάει Λιόλιου», λέει στην αρχή του βίντεο που ανέβασε στη σελίδα του στο TikTok προτού αρχίσει να τραγουδάει σαν Παύλος Παυλίδης.

Το βίντεο ενθουσίασε τους followers του Κωνσταντίνου Πετρόπουλου στο TikTok και έγινε γρήγορα viral, ξεπερνώντας τις 312.000 προβολές.