«Θα με παρατούσες έτσι για τη Λιόλιου;» - Τα πιο επικά πειράγματα μεταξύ Βούλγαρη και Χασαπόπουλου

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μας αποχαιρέτησαν χθες Παρασκευή (9/7) για καλοκαίρι, ανανεώνοντας το ραντεβού τους με τους τηλεθεατές για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 05.45 αν και το «Κοινωνία, Ώρα Mega» θα συνεχιστεί κανονικά τον υπόλοιπο Ιούλιο και τον Αύγουστο με άλλους παρουσιαστές.

Μάλιστα, στο τέλος της χθεσινής εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη έβαλε τέλος στις φήμες των τελευταίων εβδομάδων που την ήθελαν να παρουσιάζει μόνη της εκπομπή στην πρωινή ζώνη 10.00-13.00, καλύπτοντας το κενό του Buongiorno, λέγοντας χαρακτηριστικά «και μην ακούτε, μαζί θα είμαστε», δείχνοντας τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

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«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς γιατί χωρίς εσάς δεν γίνεται τίποτα», είπαν και οι δύο παρουσιαστές του Κοινωνία, Ώρα Mega και αν μη τι άλλο ένα πράγμα που θα μας λείψει από το επιτυχημένο δίδυμο της πολύ πρωινής ζώνης είναι τα μεταξύ τους πειράγματα.

Για αυτό εμείς συγκεντρώσαμε τις πιο απολαυστικές φορές που Βούλγαρη και Χασαπόπουλος ήταν σε μεγάλα κέφια, θαυμάζοντάς τους πάνω από όλα για την ανεβασμένη τους διάθεση τόσο νωρίς το πρωί, ενώ ταυτιζόμαστε με την Ανθή Βούλγαρη που έχει πει «τι ωραία που θα ήταν να ξεκινάγαμε μια ώρα αργότερα».

«Σήμερα θα κάνουμε εκπομπή με το κίτρινο καναρίνι»

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι δύο παρουσιαστές αλληλοπειράζονται με αφορμή το ντύσιμό τους και έτσι στην έναρξη της εκπομπής, παραμονές της 25ης Μαρτίου ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είπε για την Ανθή Βούλγαρη: «Σήμερα θα κάνουμε εκπομπή με το κίτρινο καναρίνι».

Εκείνη ανταπόδωσε λέγοντας «Καλημέρα Tweety μου», μιας και ο Χασαπόπουλος φορούσε μια κίτρινη γραβάτα για να της απαντήσει: «Είδες πόσο ωραίο είναι αυτό το χρώμα με τη γραβάτα; που σου λέω να μη βάζεις μαύρα;».

«Το δικό μου δεν είναι κίτρινο, είναι του βουτύρου», τόνισε η Βούλγαρη και μάλλον τον... έστειλε.

«Τον βρήκες τον δρόμο;»

Όταν μια Παρασκευή του Φεβρουαρίου η Ανθή Βούλγαρη μπήκε με καθυστέρηση στο πλατό, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος της είπε: «Καλώς την την πέρδικα. Μπράβο, τον βρήκες τον δρόμο;».

«Κάτι ετοιμάζουμε. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, αλλά κάτι ετοιμάζουμε, θα το δείτε στη συνέχεια», του απάντησε εκείνη προτού συνεχίσουν με τη ροή της εκπομπής.

«Στον άνδρα σου λέω χρόνια πολλά, αυτόν τον ήρωα»

Ανήμερα της γιορτής του Κωνσταντίνου και της Ελένης, οι παρουσιαστές θέλησαν να ευχηθούν σε όλους τους εορτάζοντες με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να εύχεται ξεχωριστά σε έναν φίλο του, Κώστα «ήρωα» που «δουλεύει μέρα νύχτα και τα Σαββατοκύριακα, δεν τον βλέπει το σπίτι του, τι δουλειά ρίχνει για να αναθρέψει την οικογένειά του».

«Ειλικρινά είναι ήρωας και θέλω να του βγάλω το καπέλο», πρόσθεσε και όπως φαίνεται η Ανθή Βούλγαρη «τσίμπησε» αφού τον ρώτησε «Ποιος είναι αυτός;» και οι ατάκες δεν σταμάτησαν εκεί.

Βούλγαρη: Στον άντρα μου δεν θα πεις χρόνια πολλά;

Χασαπόπουλος: Στον άνδρα σου λέω, αυτόν τον ήρωα.

Βούλγαρη: Η αλήθεια είναι τώρα που το λες, κάνει πολλή υπομονή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου.

«Γιατί όλα τα καλά τα πλάνα τα έχει ο Χασαπόπουλος;»

Βέβαια, δεν λείπουν και τα «παραπονάκια», όπως έγινε μια φορά με αφορμή τα λουλούδια στο background που τα ζήλεψε η Ανθή από τον Ιορδάνη.

Χασαπόπουλος: Θέλω να σας πω κάτι.

Βούλγαρη: Εγώ θα σου πω κάτι. Συνεχίζεις και είσαι στο λουλούδι μου. «Γιατί όλα τα καλά τα πλάνα τα έχει ο Χασαπόπουλος;» Δε χωράμε;

Χασαπόπουλος: Σας είπα να τα βγάλετε τα λουλούδια. Μελισσούλα, έλα, έλα προς τα δω.

Βούλγαρη: Είμαι εγώ συνέχεια στο μαύρο το αφώτιστο και είναι ο Χασαπόπουλος στα ωραία τα φώτα

«Στο Instagram είσαι ζωηρούλης»

Όταν Βούλγαρη και Χασαπόπουλος συζητούσαν για TikTok και γενικότερα social media, η πρώτη σχολίασε «βάζει ψευδώνυμα ο άνθρωπος καταλαβαίνετε», με τον δεύτερο να της απαντά: «Εγώ το έφτιαξα για να παρακολουθώ εσένα και την εκπομπή. Μόνο Instagram έχω εγώ.

«Στο Instagram είσαι ζωηρούλης», σχολίασε η Βούλγαρη με τον Χασαπόπουλο να λέει με χιούμορ: «Προσπαθώ να σε φτάσω, αλλά εσύ το έχεις πάει σε άλλο level».

«Θα με παρατούσες έτσι για τη Λιόλιου;»

Οι δύο παρουσιαστές του Κοινωνία, Ώρα Mega βρέθηκαν στα Mad VMA 2026 για να δώσουν βραβείο, αλλά όπως φαίνεται ήθελαν να είχαν δώσει βραβείο (και) στην Κατερίνα Λιόλιου, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, όπως φάνηκε, να το έχει σιγουράκι και έγινε η αφορμή για τον παρακάτω απολαυστικό διάλογο.

Χασαπόπουλος: Δεν μου είπες ότι θα δώσουμε στη Λιόλιου;

Βούλγαρη: Δεν ήξερα ότι θα δώσουμε στη Λιόλιου, αλλά έχεις δίκιο. Δεν μπορεί, ο άνθρωπος να έχει δώσει αγώνα, να έχουν αναδειχθεί όλα τα τραγούδια της Λιόλιου. Τρώμε τη μια μαχαιριά, παρουσιάζουν τον δίσκο της οι Αταίριαστοι, άντε πες φίλοι είναι.

Χασαπόπουλος: Τρία βραβεία πήρε, δεν δώσαμε ούτε ένα.

Βούλγαρη: To ένα συνάδελφος το έδωσε. Η Κατερίνα Παναγοπούλου.

Χασαπόπουλος: Μα πήγα και της είπα και εκείνης και του Χαρδαλιά "θα πάτε δίπλα στη Βούλγαρη να πάρω εγώ το άλλο το βραβείο;"

Βούλγαρη: Με έδωσες έτσι;

Χασαπόπουλος: Κανονικά. Όχι εσένα, το βραβείο.

Βούλγαρη: Έλεγες αυτά πίσω από την πλάτη μου; Θα με παρατούσες έτσι για τη Λιόλιου;

Χασαπόπουλος: Μπροστά σου τα έλεγα, απλά είχε θόρυβο. Και σιγά το πράγμα, θα σε παρατούσα.

Βούλγαρη: Δηλαδή άμα ήταν ο Ρουβάς θα ήθελες να σε αφήσω;

Χασαπόπουλος: Βεβαίως. Θα έλεγα χαλάλι, πρέπει να είμαστε large σε αυτά τα πράγματα.