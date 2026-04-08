Μαρία Κίτσου: Δεν θα πιστεύεις τι δουλειές έκανε πριν γίνει ηθοποιός - «Δεν ήμουν καλή, χάζευα»

Όσο και αν σε εμάς μπορεί να είναι δύσκολο να τη φανταστούμε να κάνει κάποια άλλη δουλειά, η Μαρία Κίτσου - πριν γίνει ηθοποιός - είχε κάνει ένα σωρό από άλλες δουλειές για τις οποίες μίλησε στο podcast των Rainbow Mεrmaids.

Μάλιστα, αν και δεν έκρυψε ότι τελικά θα προτιμούσε να μην τις είχε κάνει, αυτό δεν την εμπόδισε από το να περιγράψει με απολαυστικό τρόπο όλες τις εμπειρίες της από τα άλλα επαγγέλματα που έχει κάνει, χωρίς να διστάσει να παραδεχτεί πως δεν ήταν καλή σε κανένα από αυτά.

Αρχικά η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στο promotion που έκανε σε super market λέγοντας:

«Είναι σκληροί οι άνθρωποι με αυτούς που θεωρούν κατώτερούς τους εκείνη τη στιγμή. Μας έβαζαν σε όλη την Αττική. Έπρεπε να παίρνω τρία λεωφορεία, μετρό, τραμ, βάρκες, κανό... δύσκολα τα πράγματα».

Όταν η Myustic Van Rouge τη ρώτησε αν ήταν καλή σε αυτή τη δουλειά, η Μαρία Κίτσου απάντησε:

«Όχι. Χάζευα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ήμουν καλή σε καμία δουλειά πριν από την υποκριτική».

«Μία μέρα έκανα αυτή τη δουλειά - Έκλαψα με μαύρο δάκρυ»

Στη συνέχεια περιέγραψε την εμπειρία της ως πλασιέ βιβλίων σε μαγαζιά, μια δουλειά που, όπως είπε, έκανε για μια ημέρα και μετά παραιτήθηκε.

«Μας έβαζαν σε ένα φορτηγάκι και μας αμολούσαν. Είχες έναν άνθρωπο, ο οποίος ήξερε τη δουλειά, ήταν πολλά χρόνια πριν από σένα, οπότε βγαίνατε μαζί και έβλεπες τη δουλειά.

Και ήρθε η μέρα που θα έπρεπε να βγεις μόνος σου. Πάω στο πρώτο μαγαζί και λέω "γεια σας έχουμε κάποια βιβλία"... "Έλα, σε παρακαλώ, φύγε από δω μέσα". Δέχομαι το πρώτο σοκ, πάω στο επόμενο... "Να φύγεις από 'δω μέσα, δεν θέλουμε απατεώνες σαν και εσάς, έλα, έλα".

Μία μέρα έκανα αυτή τη δουλειά. Μετά πήγα σε μια καφετέρια, έκλαψα με μαύρο δάκρυ. Πήρα την κολλητή μου και της λέω, "φεύγω, δεν μπορώ".

Και μετά είπα στον υπεύθυνο, ελπίζω να μην μας ακούει, ότι πρέπει να κάνω μια παράσταση, τον Ματωμένο Γάμο και ότι με πήραν εκείνη την ημέρα».

Ακόμα, η Μαρία Κίτσου αναφέρθηκε και στη «φρικτή» εμπειρία του να μοιράζει φυλλάδια για μια Δραματική Σχολή έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού όπου θα έδινε και η ίδια εξετάσεις για ηθοποιός.

«Ακόμα έχω μοιράσει φυλλάδια που και αυτό ήταν επίσης φρικτό επειδή έπρεπε να μοιράζω φυλλάδια έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού τις ημέρες που θα έδινα και εγώ εξετάσεις και το έκανα αυτό και στο Εθνικό.

Είχα δηλαδή την αγωνία μου ότι δίνω εξετάσεις και ταυτόχρονα έπρεπε να πηγαίνω κάθε μέρα εκεί να τους βλέπω όλους να έχουν την αγωνία τους και εγώ να ψοφάω και να πρέπει να μοιράζω φυλλάδια και να μου λένε "εγώ δεν θα πάω εκεί, θα περάσω εδώ".

Τέλος, η Μαρία Κίτσου ανέφερε πως έχει δουλέψει πολύ σέρβις και μπαργούμαν σε τεράστια κλαμπ. «Πιάναμε δουλειά στις 12 και πριν μας έκανε μπαρότσαρκα για να δείξεις τις νέες παραλαβές».

«Θα ήθελα να μην τα έχω ζήσει, κάθε τι μου άφησε μέσα μου ένα σημαδάκι», εξομολογήθηκε στο τέλος η Μαρία Κίτσου.