Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδά σε ταξί με καλοκαιρινό look και κάνει χαμό στο TikTok

Με την ίδια να αποθεώνεται στα σχόλια του βίντεό της στο TikTok, η δημοφιλής τραγουδίστρια Κατερίνα Λιόλιου, μέσα από ταξί και εν κινήσει, παρουσίασε στίχους από το νέο της τραγούδι «Ταξί».
Καθισμένη στο πίσω κάθισμα ενός ταξί και κοιτώντας την κάμερα, η Κατερίνα Λιόλιου δημοσίευσε το βίντεο, όπου ακούγεται να ερμηνεύει στίχους από τη νέα της επιτυχία με όνομα «Ταξί».
Φορώντας γυαλιά ηλίου και μια μαύρη μπλούζα με βαθύ ντεκολτέ, η τραγουδίστρια ερμήνευσε μερικούς στίχους του κομματιού της «Ταξί» που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες.
«Τρέχει η ζωή μου σαν ταξί», έγραψε η Κατερίνα Λιόλιου στη λεζάντα που συνόδευε το σύντομο κλιπ που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.
