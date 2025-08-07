Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδά σε ταξί με καλοκαιρινό look και κάνει χαμό στο TikTok

Με την ίδια να αποθεώνεται στα σχόλια του βίντεό της στο TikTok, η δημοφιλής τραγουδίστρια Κατερίνα Λιόλιου, μέσα από ταξί και εν κινήσει, παρουσίασε στίχους από το νέο της τραγούδι «Ταξί».

Καθισμένη στο πίσω κάθισμα ενός ταξί και κοιτώντας την κάμερα, η Κατερίνα Λιόλιου δημοσίευσε το βίντεο, όπου ακούγεται να ερμηνεύει στίχους από τη νέα της επιτυχία με όνομα «Ταξί».

Φορώντας γυαλιά ηλίου και μια μαύρη μπλούζα με βαθύ ντεκολτέ, η τραγουδίστρια ερμήνευσε μερικούς στίχους του κομματιού της «Ταξί» που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες.

«Τρέχει η ζωή μου σαν ταξί», έγραψε η Κατερίνα Λιόλιου στη λεζάντα που συνόδευε το σύντομο κλιπ που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.