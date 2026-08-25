Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι πόζες πάνω στο σκάφος με αποκαλυπτικό μαγιό

Η Κατερίνα Παπουτσάκη συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές με την ίδια να μοιράζεται πολλές στιγμές μέσα από τα social media, όπως έγινε και πριν από λίγες ώρες όταν η γνωστή ηθοποιός ανέβασε αρκετά στιγμιότυπα από την τελευταία της εξόρμηση με σκάφος στη θάλασσα.

Στις εν λόγω φωτογραφίες βλέπουμε την Κατερίνα Παπουτσάκη να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα με το μαγιό που φοράει να αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της, κάτι που έσπευσαν να σχολιάσουν για άλλη μια φορά οι διαδικτυακοί της φίλοι με τα κοπλιμέντα να πέφτουν «βροχή».

Η ίδια δεν θέλησε να γράψει κάτι στη λεζάντα της ανάρτησής της, αλλά η αλήθεια είναι ότι μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις πόσο μάλιστα όταν έχεις τουλάχιστον πέντε λήψεις.