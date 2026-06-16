Φιλοξενούμενη στην εκπομπή «Breakfast@Star» το πρωί της Τρίτης (16/6), η Κατερίνα Τσάβαλου αποκάλυψε πως όταν αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον θύτη, εισέπραξε μια άκρως απαξιωτική συμπεριφορά. Μάλιστα, όπως κατήγγειλε, δέχτηκε έμμεσες απειλές ότι η στάση της αυτή θα μπορούσε να της «κλείσει πόρτες» στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η ηθοποιός μίλησε στις κακές θεατρικές συνεργασίες που βίωσε και για τις κρίσεις πανικού που είχε.

«Έχω υπάρξει σε συνεργασία στο θέατρο όπου περνούσα πάρα πολύ χάλια. Έπρεπε να είμαι στην παράσταση, γιατί είμαι επαγγελματίας. Υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά, λεκτικά πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Δεν συμπεριφερόταν έτσι μόνο σε εμένα, αλλά γενικά. Πάθαινα κρίσεις πανικού πάνω στη σκηνή. Πήγα και του μίλησα, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρη και από τότε δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ. Με κοιτούσε ειρωνικά και απαξιωτικά, σαν λέει ποια είσαι εσύ που μιλάς και ότι θα μου κλείσουν οι πόρτες», εξομολογήθηκε.

