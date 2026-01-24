Κατερίνα Ζαρίφη: «Είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα γίνω μάνα»

Στη μητρότητα και το γάμο αναφέρθηκε η Κατερίνα Ζαρίφη φιλοξενούμενη στο youtube κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού.

Η παρουσιάστρια εκμυστηρεύτηκε: «Όχι καλέ δεν θα παντρευτώ. Γενικά δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου νύφη. Μάνα θα ήμουν καλή.

Τώρα, είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα το επιτελέσω. Γιατί, εντάξει, ακόμα το λέει η περδικούλα μου και είμαι ένας άνθρωπος με μια ενέργεια και μια νεανικότητα», μοιράστηκε η παρουσιάστρια στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στον σύντροφό της λέγοντας: «Κρύβω τον σύντροφό μου γιατί πιστεύω ότι όσο περισσότερο κρύβεις την ευτυχία σου τόσο περισσότερο διατηρείται».

