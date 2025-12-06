Αποκαλυπτική η Κατερίνα Ζαρίφη: «Με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ποτέ στο ίδιο πλατό»

Η Κατερίνα Ζαρίφη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και μίλησε ανοιχτά για το ποιον δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει ως συνεργάτη. Με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θα μπορούσε να συμβαδίσει επαγγελματικά.

«Μπορώ να σου πω ακραίες περιπτώσεις που σίγουρα δεν θα μπορούσα να συμβασδίσω. Εγώ και ο Κ. Μπογδάνος δεν θα συμβαδίζαμε στο ίδιο πλατό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως ο συγκεκριμένος παρουσιαστής επιλέγει μια πιο επιθετική προσέγγιση στα θέματα, κάτι που δεν ταιριάζει στη δική της φιλοσοφία. «Εγώ να βρίσω άνθρωπο επειδή τον πετύχαμε στην παραλία με μαγιό δεν πρόκειται», τόνισε, δείχνοντας πως προτιμά έναν πιο ήπιο και ανθρώπινο τρόπο επικοινωνίας.

Με την ειλικρίνεια που τη διακρίνει, η Ζαρίφη έδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν φοβάται να εκφράσει την άποψή της, ακόμη κι αν αυτή αφορά πρόσωπα της τηλεοπτικής σκηνής.