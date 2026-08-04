Κάθε καλοκαίρι, όλοι οι σκύλοι κάνουν το ίδιο πράγμα και έχουν πολύ καλό λόγο

Όσο το καλοκαίρι προχωρά προς το «κρεσέντο» του και η θερμοκρασία ανεβαίνει, αν είστε ιδιοκτήτες, μπορεί να έχετε παρατηρήσει κάτι που κάνουν όλοι οι σκύλοι κάθε τέτοια περίοδο.

Τα κατοικίδια ζωάκια εκδηλώνουν πολλές εποχικές συμπεριφορές, αλλά μία από τις πιο κοινές για τους σκύλους, είναι να ψάχνουν συνεχώς το πιο δροσερό σημείο του σπιτιού.

Έτσι οι τριχωτοί μας φίλοι κυκλοφορούν και επιθεωρούν τα πιο «προνομιακά» σημεία δροσιάς, απλώνονται στα πλακάκια ή μετακινούνται διαρκώς από σκιά σε σκιά όταν βρίσκονται έξω.

Σκύλος σε κουζίνα σπιτιού | Shutterstock

Όλοι οι σκύλοι ψάχνουν...κλιματισμό

Αν και μοιάζει περίεργο, αυτή η συμπεριφορά είναι απολύτως φυσιολογική και αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν οι σκύλοι για να προστατεύσουν τον οργανισμό τους από τη ζέστη, καθώς η ομοιόστασή τους είναι πολύ διαφορετική από των ανθρώπων.

Οι σκύλοι είναι μεν θερμόαιμα ζώα, αλλά το σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας τους είναι πολύ πιο φτωχό από αυτό των ανθρώπων.

Εμείς βασιζόμαστε στην εφίδρωση και εξάτμιση του ιδρώτα, ιδρώνοντας από κάθε πόρο του σώματός μας. Οι σκύλοι όμως δεν μπορούν να ιδρώσουν τόσο εκτεταμένα, και βασίζονται περισσότερο στο χαρακτηριστικό λαχάνιασμα, τη γρήγορη δηλαδή αναπνοή, για να μεταφέρουν κρύο αέρα στο εσωτερικό του σώματός τους.

Ως εκ τούτου, εξαρτώνται πολύ περισσότερο από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος για να μην υποστούν θερμοπληξία.

Για αυτό, αν δείτε τον σκύλο σας, που κοιμάται πάντα στο κρεβάτι του, να προτιμά ξαφνικά το πάτωμα ή ένα διαφορετικό δωμάτιο στο σπίτι, μην ξαφνιαστείτε, και πάνω απ' όλα μην προσπαθήσετε να τον αποτρέψετε. Εκείνος ξέρει καλύτερα.