Καθοριστική στιγμή για τη Eurovision: Πιθανή η ψηφοφορία για αποκλεισμό του Ισραήλ

Κρίσιμη στιγμή για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision καθώς τα μέλη της EBU είναι πιθανό να ψηφίσουν την ερχόμενη Πέμπτη αποφασίζοντας την τύχη του Ισραήλ στη διοργάνωση του 2026 μπροστά στις απειλές πολλών χωρών ότι θα αποχωρήσουν αν δεν αποκλειστεί λόγω πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Reuters, τα μέλη της EBU θα συζητήσουν νέους κανόνες για την αποτροπή υπερβολικής προώθησης τραγουδιών από κυβερνήσεις ή τρίτους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ψήφο, μετά τον φετινό σάλο γύρω από τη δεύτερη θέση του Ισραήλ.

Εάν τα μέλη δεν πειστούν ότι οι κανόνες είναι επαρκείς, θα γίνει ψηφοφορία για τη συμμετοχή, ανέφερε η EBU, χωρίς να αναφέρει ρητά το Ισραήλ.

Απειλή μποϊκοτάζ από Σλοβενία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ολλανδία

Δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από Σλοβενία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ολλανδία έχουν απειλήσει να μποϊκοτάρουν το διαγωνισμό, που είναι προγραμματισμένος για τον Μάιο στην Αυστρία, αν το Ισραήλ συμμετάσχει, επικαλούμενοι το αιματοκύλισμα στη Γάζα και τον αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων, που ξεπερνά τους 70.000.

Η Eurovision επιδιώκει να παραμείνει χωρίς πολιτικό χαρακτήρα

Ο ετήσιος τηλεοπτικός εορτασμός της ποπ μουσικής, που παρακολουθείται από περίπου 150 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, στοχεύει να παραμείνει μη πολιτικός, αλλά ο πόλεμος στη Γάζα έχει δημιουργήσει ένταση. Ένα μποϊκοτάζ από ορισμένους από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς υποστηρικτές της Eurovision, όπως η Ισπανία, ενδέχεται να μειώσει σημαντικά την τηλεθέαση και τις χορηγίες.

Φέτος, επικριτές κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι ενίσχυσε αθέμιτα την επίδοση της εκπροσώπου του Γιουβάλ Ραφαέλ, επιζώντα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς. Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει τις κατηγορίες αλλά συχνά υποστηρίζει ότι δέχεται παγκόσμια δυσφήμιση.

«Ελπίζουμε ότι οι κανόνες θα διασφαλίσουν στα μέλη ότι έχουμε λάβει ισχυρά μέτρα για την ουδετερότητα και την αμεροληψία του διαγωνισμού», ανέφερε η EBU.

Ο ειδικός της Eurovision Πολ Τζόρνταν χαρακτήρισε την κατάσταση ως «καθοριστική στιγμή» για τον διαγωνισμό, ενώ ο Μπεν Ρόμπερτσον από το fan site ESC Insight τόνισε ότι η μη συμμετοχή του Ισραήλ θα μπορούσε να απομονώσει τη Eurovision περαιτέρω.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει σχετικά.

Υποστήριξη από Νορβηγία και Λουξεμβούργο

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Λουξεμβούργου RTL στηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές, ενώ το δίκτυο NRK της Νορβηγίας περιέγραψε πως το μήνυμα που στέλνει η EBU για μεγάλες αλλαγές είναι «πολλά υποσχόμενο». Εάν μια ψηφοφορία κατά του Ισραήλ στεφθεί με επιτυχία, η Γερμανία πιθανόν θα αποσυρθεί και δεν θα μεταδώσει τον διαγωνισμό, είπε μια πηγή του φορέα μετάδοσης στο Reuters.

Πηγή από τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΚΑΝ είπε στο Reuters πως πιστεύει ότι οι συζητήσεις σχετικά με τον αποκλεισμό του Ισραήλ είναι αδικαιολόγητες, διαβεβαιώνοντας πως το KAN συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες της EBU.