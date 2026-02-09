Κάθριν Ο' Χάρα: Αποκαλύφθηκε η αιτία του θανάτου της

Η αγαπημένη σταρ των Schitt’s Creek, SCTV και Home Alone, Κάθριν Ο' Χάρα πέθανε από πνευμονική εμβολή, με υποκείμενη αιτία τον καρκίνο του ορθού, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που εξέδωσε το Τμήμα Υγείας της Κομητείας του Λος Άντζελες, όπως μετέδωσε το TMZ.

Η ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα έφυγε από τη ζωή στο Λος Άντζελες έπειτα από σύντομη ασθένεια σε ηλικία 71 ετών.

Η Ο’Χάρα ξεκίνησε τη σπουδαία καριέρα της ως μέλος του ensemble της θρυλικής και καθοριστικής για την καριέρα πολλών εκπομπής SCTV, πριν γνωρίσει ευρεία αναγνώριση σε ταινίες όπως «Σκαθαροζούμης», «Μόνος στο Σπίτι», A Mighty Wind και —σε μια επιστροφή στις τηλεοπτικές της ρίζες που της χάρισε βραβείο Emmy— το Schitt’s Creek.

Η πιο πρόσφατη εμφάνιση της Ο’Χάρα ήταν στον ρόλο της Ντέλια Ντιτς στο «Beetlejuice Beetlejuice», καθώς και στη δεύτερη σεζόν της πολυβραβευμένης σειράς του HBO Max The Last of Us.

Συμμετείχε επίσης στην επιτυχημένη κωμική σειρά The Studio της Point Grey Pictures για το Apple TV. Για τις ερμηνείες της τόσο στο The Last of Us όσο και στο The Studio, η Ο’Χάρα απέσπασε υποψηφιότητες για Emmy Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά και Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά.