Κάθριν Ο' Χάρα: Τα τελευταία λεπτά πριν τον αιφνίδιο θάνατο, η εμφάνιση τον Σεπτέμβριο και το «αντίο» του Κάλκιν

Σε ηλικία 71 ετών η γνωστή ηθοποιός Κάθριν Ο’Χάρα, η οποία είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό μέσα από τους πολυάριθμους ρόλους της, ανάμεσά τους και εκείνον της μητέρας του Κέβιν στην εμβληματική ταινία «Μόνος στο σπίτι».

Σύμφωνα με τον ξένο τύπο, η Κάθριν Ο’Χάρα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από επείγον ιατρικό περιστατικό στο σπίτι της στο Λος Άντζελες την Παρασκευή, λίγο πριν από τον αιφνίδιο θάνατό της.

Σε ηχητικό απόσπασμα που φέρνει στο φως η DailyMail η ο Χάρα φέρεται να αντιμετώπιζε «δυσκολία στην αναπνοή» πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες βοήθειες κλήθηκαν στο σπίτι της Ο’Χάρα στο Μπρέντγουντ γύρω στις 5:00 π.μ. την Παρασκευή. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο και η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε σοβαρή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Μέσα σε λίγες ώρες, η εμβληματική ηθοποιός διαπιστώθηκε ότι είχε καταλήξει. Τα επίσημα αίτια του θανάτου της δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες δήλωσε στη Daily Mail: «Στις 4:48 π.μ. ανταποκριθήκαμε σε αίτημα για ιατρική βοήθεια στη συγκεκριμένη διεύθυνση και μεταφέραμε μια γυναίκα περίπου 70 ετών σε σοβαρή κατάσταση.»

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ο' Χάρα τον Σεπτέμβριο

Η Κάθριν Ο’Χάρα, φαινόταν καταβεβλημένη και αδύνατη στην τελευταία της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί πριν από τέσσερις μήνες στα βραβεία Emmy 2025 τον Σεπτέμβριο.

Μακόλεϊ Κάλκιν: «Μαμά, νόμιζα ότι είχαμε χρόνο»

Ο κινηματογραφικός γιος της Μακόλεϊ Κάλκιν την αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια μέσω socila media:

«Μαμά.Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο. Ήθελα περισσότερα. Ήθελα να καθίσω σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σ’ άκουσα. Αλλά είχα τόσα περισσότερα να σου πω. Σ’ αγαπώ. Θα σε ξαναδώ αργότερα», έγραψε.

Η Ο’Χάρα είχε υποδυθεί τη μητέρα του Κάλκιν στις πρώτες δύο ταινίες «Μόνος στο Σπίτι», και οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά όταν παρουσίασε τον ηθοποιό στην τελετή για το Αστέρι του στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ τον Δεκέμβριο του 2023.

Τότε η Ο' Χάρα είχε έκφωνήσει έναν συγκινητικό λόγο:

«Το “Μόνος στο Σπίτι” ήταν, είναι και θα παραμείνει μια αγαπημένη παγκόσμια επιτυχία… Ο λόγος που οικογένειες σε όλο τον κόσμο δεν αφήνουν χρόνο να περάσει χωρίς να το δουν και να το αγαπήσουν μαζί είναι ο Μακάλει Κάλκιν», είχε πει στον λόγο της.

Η εκλιπούσα σταρ χαρακτήρισε την ερμηνεία του στην ταινία του 1990 ως «τέλεια», απευθυνόμενη στους παρευρισκόμενους.

«Ξέρω ότι δούλεψες πολύ, ξέρω ότι τα κατάφερες, αλλά έκανες την υποκριτική να φαίνεται το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο», πρόσθεσε.

Επιπλέον, επαίνεσε τον επαγγελματισμό και το πάθος του για την υποκριτική, σημειώνοντας ότι πάντα θα φέρνει το «γλυκό και πικάντικο, αλλά ταυτόχρονα απολύτως κατανοητό χιούμορ» σε κάθε του έργο.

«Μακάλει, συγχαρητήρια. Αξίζεις απόλυτα το αστέρι σου στη Λεωφόρο της Δόξας», είχε προσθέσει η ηθοποιός και κατέληγε: «Και σε ευχαριστώ που με περιέλαβες, τη δήθεν μητέρα σου που σε άφησε σπίτι μόνο δύο φορές, να μοιραστώ αυτήν τη χαρούμενη στιγμή. Είμαι τόσο περήφανη για σένα.»

Η πάθηση από την οποία έπασχε

Η ηθοποιός είχε μοιραστεί στο παρελθόν ότι γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική πάθηση, κατά την οποία η καρδιά της βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά του στήθους της.

Η πάθηση είναι γνωστή ως situs inversus, μια γενετική παραλλαγή κατά την οποία τα όργανα στο στήθος και την κοιλιά είναι τοποθετημένα από την αντίθετη πλευρά σε σχέση με την κανονική ανατομία. Επηρεάζει περίπου 1 στους 10.000 ανθρώπους.

Δεν υπάρχουν στοιχεία μέχρι στιγμής ότι το situs inversus συνέβαλε στον θάνατό της.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έχουν situs inversus, καθώς δεν προκαλεί συμπτώματα που απαιτούν θεραπεία. Η πάθηση είναι συνήθως ακίνδυνη, αλλά μερικές φορές μπορεί να σχετίζεται με άλλες επιπλοκές υγείας, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Το 2020, η Ο’Χάρα μίλησε ανοιχτά για την πάθηση κατά τη διάρκεια μιας Virtual Happy Hour με την οινοποιό Κάθριν Χολ.

«Είμαι ένα παράξενο πλάσμα», είπε γελώντας η βραβευμένη με Emmy.

Η σταρ του Schitt’s Creek αποκάλυψε επίσης ότι έχει δεξιόκαρδια (dextrocardia), την μορφή του situs inversus όπου η καρδιά δείχνει προς τη δεξιά πλευρά του στήθους και τα άλλα όργανα είναι αναποδογυρισμένα.

Η Ο’Χάρα έμαθε για την κατάστασή της πριν από πάνω από 20 χρόνια, όταν πήγε στον γιατρό μαζί με τον σύζυγό της, Μπο Γουέλτς, για μια εξέταση ρουτίνας, αφού έπρεπε να κάνει ένα τεστ φυματίωσης για το μικρότερο παιδί τους. Ο γιατρός της έκανε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα και, καθώς υπήρχαν κάποιες ασυνήθιστες ενδείξεις, συνέστησε και ακτινογραφία θώρακα. Τότε διαπίστωσαν ότι η καρδιά της βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του στήθους και τα υπόλοιπα όργανα ήταν αναποδογυρισμένα – δηλαδή είχε Situs inversus.