Κατιάνα Μπαλανίκα για Γιώργο Μαρίνο: «Μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, αλλά εντάξει, τέλειωσε, δεν μου λείπει»

Η Κατιάνα Μπαλανίκα έδωσε χθες (23/3) το «παρών» στην τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αιγυπτιωτών για την καλή της φίλη, Ελένη Ράντου σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της και μιλώντας στις κάμερες, ρωτήθηκε για τον Γιώργο Μαρίνο, με τον οποίο στο παρελθόν υπήρξαν ζευγάρι.

«Ο Γιώργος ήταν σύμβολο για την εποχή του και δεν θα υπάρξει άλλος. Ήταν μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, αλλά εντάξει, τελείωσε, πέρασε. Δεν μου λείπει, είναι τώρα πάνω από 10 χρόνια που ο Γιώργος δεν είχε επαφή με κανέναν από εμάς», είπε αρχικά η Κατιάνα Μπαλανίκα.

«Κρατάω ότι μου δίδαξε πολλά, έμαθα πολλά από αυτόν και αγαπηθήκαμε πολύ», πρόσθεσε η ίδια.

«Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι έχει πρόβλημα υγείας. Το συνειδητοποιήσαμε μετά, όταν κλείστηκε και νομίζαμε ότι δεν ήθελε να έχει επαφή με κανέναν μας. Δεν ξέραμε, όμως γιατί τον είχαν αναλάβει κάποιοι άνθρωποι, δεν είχαμε πια καμία επαφή, κανένας από εμάς.

Όταν κάποιος αποσύρεται και δεν θέλει, δεν επιμένεις», κατέληξε η Κατιάνα Μπαλανίκα.