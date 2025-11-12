Katseye: Τα μέλη του girl group δέχονται απειλητικά μηνύματα για τη ζωή τους

Τα μέλη του girl group Katseye υποστηρίζουν ότι δέχονται απειλές για τη ζωή τους, από τότε που έκαναν το ντεμπούτο τους πέρσι.

Το εξαμελές γυναικείο συγκρότημα, το οποίο πρόσφατα προτάθηκε για το βραβείο καλύτερου πρωτεμφανιζόμενου καλλιτέχνη στα Grammys, δήλωσε στο BBC ότι τα απειλητικά μηνύματα που δέχονται στοχεύουν τις οικογένειές τους και είναι μηνύματα, τα οποία έχουν στοχεύσει και τις οικογένειές τους, «μπορεί να γίνουν πολύ έντονα».

«Προσπαθώ να πω στον εαυτό μου ότι δεν έχει σημασία, αλλά αν 1.000 άνθρωποι σου στέλνουν απειλές θανάτου, είναι συγκλονιστικό», είπε η τραγουδίστρια Λάρα Ρατζ. «Ακόμα κι αν δεν πρόκειται να συμβεί, είναι βαρύ».

Η Ρατζ, που είναι Αμερικανίδα πολίτης με ινδική (Ταμίλ) καταγωγή, έχει επίσης δεχτεί ρατσιστικά σχόλια, ενώ καταγγέλθηκε ψευδώς στην αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης (ICE) για «παράνομη εργασία και διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες». Η 20χρονη είπε ότι έχει «διαγράψει το Χ» για να αποφύγει να βλέπει αρνητικά σχόλια.

Οι Katseye δεν διευκρίνισαν τη φύση των απειλών που έχουν λάβει αλλά δεν είναι οι μόνες που δέχονται τέτοιου είδους συμπεριφορές. Η Chappell Roan, το συγκρότημα Muna και η Doja Cat έχουν αναφερθεί σε οχλήσεις που δέχονται από θαυμαστές και haters.

«Η καριέρα μας είναι πολύ μικρή, αλλά νιώθω ότι έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών εμείς και οι οικογένειές μας» δήλωσε η τραγουδίστρια των Katseye, Σοφία Λαφορτέζα.

«Ξέρουμε ότι “συμφωνήσαμε” βγαίνοντας στη δημοσιότητα. Ξέρουμε ότι είναι μέρος της φήμης. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι.»

Η Raj επεσήμανε επίσης τον σεξιστικό χαρακτήρα των σχολίων που έχει λάβει το συγκρότημα.

«Οι άνθρωποι μας βλέπουν ως γυναίκες που πρέπει να καταταχθούν σε μία λίστα. Μας βαθμολογούν με βάση το πόσο όμορφες είμαστε, τις ικανότητές μας στο τραγούδι, τον χορό και μετά τα προσθέτουν και μας δίνουν ένα ποσοστό. Αυτό είναι τόσο δυστοπικό.»

«Νιώθω ότι είναι που τρομοκρατεί πολύ το μυαλό», πρόσθεσε η Μάνον Μπάνερμαν, άλλο μέλος του συγκροτήματος.

Η επιτυχία των Katseye ξεκίνησε από το Dream Academy

Οι Katseye είναι ένα γκρουπ κοριτσιών από 17-23 ετών που συνδυάζει τη μουσική K-pop με δυτικές επιρροές. Αποτελείται από έξι μέλη από διαφορετικές χώρες όπως οι Φιλιππίνες, οι ΗΠΑ, η Ελβετία, η Ινδία, η Νότια Κορέα, η Γκάνα και η Βενεζουέλα-Κούβα. Το γκρουπ συγκροτήθηκε μέσα από το talent show Dream Academy το 2023 και έχουν κερδίσει δημοτικότητα για τον πολυπολιτισμικό τους ήχο και το στυλ τους.

Η χρονιά αυτή υπήρξε εξαιρετική για το γκρουπ. Το δεύτερο EP τους, Beautiful Chaos, έφτασε στο νούμερο δύο στα αμερικανικά charts άλμπουμ, χάρη στο εξαιρετικά λαμπρό πρώτο single, Gnarly, και το επόμενο άλμπουμ τους, Gabriella, που έγραψε η Charli XCX.

Μια διαφήμιση που γύρισαν για γνωστή μάρκα ρούχων τον Αύγουστο, συγκέντρωσε 400 εκατομμύρια προβολές και 8 δισεκατομμύρια «εμφανίσεις» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον περασμένο μήνα, κέρδισαν το βραβείο καλύτερης ερμηνείας στα βραβεία MTV. Πριν από πέντε ημέρες, έγιναν μόλις το τρίτο γυναικείο συγκρότημα στην ιστορία που έλαβε υποψηφιότητα για καλύτερο νέο καλλιτέχνη στα βραβεία Grammy, μετά τους SWV και Wilson Phillips.