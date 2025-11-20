Έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας του ετοιμάζεται να υποδυθεί ο Κέβιν Κόστνερ, αυτόν του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον στη σειρά πολιτικού δράματος «United».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης βρίσκεται σε συζητήσεις που αφορούν τη σειρά «United», η οποία θα βασίζεται σε ανθρωπιστικές αποστολές του ΟΗΕ, φωτίζοντας άγνωστες ιστορίες, στην οποία μάλιστα θα συμμετάσχει και ως εκτελεστικός παραγωγός με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε συνεργασία με τον παγκόσμιο οργανισμό.

Ο σκηνοθέτης του «Night Hunter», Ντέιβιντ Ρέιμοντ, θα σκηνοθετήσει και θα γράψει το σενάριο της σειράς, η οποία θα αφηγείται αληθινές ιστορίες ηρωισμού και επιμονής ανθρωπιστών στην προσπάθειά τους να κάνουν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για όλους.

Η υπόθεση θα επικεντρώνεται στην αποστολή του ΟΗΕ στο Ανατολικό Τιμόρ το 1999, μια κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της περιοχής, η οποία μετά από δημοψήφισμα υπέρ της ανεξαρτησίας από την Ινδονησία ξέσπασε έντονη εγκληματικότητα. Η κρίση τότε κέρδισε την προσοχή των διεθνών ηγετών, ανάμεσά τους και του Προέδρου Μπιλ Κλίντον.



Οι δημιουργοί δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη λεπτομέρειες για την πλοκή ή το εύρος της συμμετοχής του Κόστνερ, ωστόσο το πρότζεκτ ήδη έχει θέσει υψηλές προσδοκίες, σε μια παραγωγή που θα τα έχει όλα: δυνατές ιστορίες, πραγματικά γεγονότα και ονόματα πρώτης γραμμής.

Kevin Costner set to play surprising former U.S. president in new United Nations TV series https://t.co/SSbaFlIe1O — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 20, 2025