Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό μόλις επιβεβαίωσαν τη σχέση τους; Οι τρυφερές στιγμές πάνω σε γιοτ

Τελικά, Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό μας τρολάρουν ή όχι;

Κέιτι Πέρι
Κέιτι Πέρι | Richard Shotwell/Invision/AP
Μετά από ένα μικρό διάστημα που είχαμε την εντύπωση ότι η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό μας τρολάρουν, οι τελευταίες φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο επιβεβαιώνουν (λογικά) τη σχέση τους.

Υπενθυμίζουμε πως οι δύο τους βγαίνουν τους τελευταίους δύο μήνες, αλλά οι πηγές από το περιβάλλον τους υποστηρίζουν πως δεν έχουν καθημερινή επαφή λόγω των υποχρεώσεών τους.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα η pop star Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, φαίνεται να επιβεβαίωσαν τον πολυφημισμένο έρωτά τους, αφού εθεάθησαν να μοιράζονται μια οικεία στιγμή στο ιδιωτικό σκάφος της Πέρι στα ανοικτά των ακτών της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια.

