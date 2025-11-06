Κένταλ Τζένερ: Πόζαρε εντελώς γυμνή στην παραλία για τα γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της είχε η Κένταλ Τζένερ, η οποία έκλεισε τα 30 και τα γιόρτασε με αγαπημένα της πρόσωπα σε εξωτικό προορισμό, ενώ φρόντισε να δώσει μια γενναία γεύση στους εκατομμύρια followers της, συνδυασμένη με αρκετές αποκαλυπτικές πόζες της.

Συγκεκριμένα η Κένταλ Τζένερ έκανε δύο αναρτήσεις στο Instagram όπου στη μία βλέπουμε πολλές στιγμές από το πάρτυ γενεθλίων που έκανε βράδυ στην παραλία, ενώ στη δεύτερη τη βλέπουμε σε χαλαρές στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μάλιστα, σε κάποιες λήψεις είναι τόπλες, ενώ σε μία φωτογραφία γυρνάει την πλάτη στον φακό και κάθεται γυμνή στην άμμο.

Τόσο στη μία όσο και στην άλλη ανάρτηση η Κένταλ Τζένερ δεν έγραψε κάτι παρά μόνο τον αριθμό 30, ενώ χρησιμοποίησε ένα emoji καρύδας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα like, τα αποθεωτικά σχόλια, αλλά και οι ευχές για τα γενέθλιά της έπεσαν «βροχή» με τις δύο αναρτήσεις να είναι μέσα σε λίγες ώρες μια ανάσα πριν τα 3 εκατομμύρια like.