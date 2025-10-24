Κι όμως, η τέχνη απεικόνισε τον καρκίνο του μαστού πριν καν μάθουμε να τον αναγνωρίζουμε

Κάποιες φορές, η τέχνη βλέπει πριν από εμάς. Το πιστεύω πολύ αυτό. Ίσως γιατί η τέχνη δεν είναι ποτέ απλώς αισθητική, είναι παρατήρηση, διαίσθηση, «καθρέφτης» της ανθρώπινης αλήθειας. Όσο κι αν εμείς αποστρέφουμε το βλέμμα μας από πράγματα που δεν θέλουμε να προσέξουμε, εκείνη συνεχίζει να «βλέπει». Και δεν χρειάζεται να είσαι ιστορικός τέχνης για να το νιώσεις αυτό.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Ο «ντετέκτιβ με το καπέλο» έξω από το Λούβρο ξεσήκωσε τα social media - «Θα λύσει την υπόθεση;»
- Χαμός με την Καραμήτρου που προσπαθεί να μην γελάσει με τον μελισσοκόμο με τις τζίβες
- Η οικογενειακή τραγωδία του Απόστολου Κοσμά – Σκότωσε τον γιο του και κέρδισε τη συμπάθεια της κοινωνίας
- Ρεκόρ «ζυγαριάς» για μωρό στην Τουρκία: Ο Αττίλας των 6,15 κιλών με ύψος πάνω από μισό μέτρο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.