Μενού

Κι όμως, η τέχνη απεικόνισε τον καρκίνο του μαστού πριν καν μάθουμε να τον αναγνωρίζουμε

Ο The Dandy (aka Φώτης Φλώρος) μιλάει στο JennyGr.

Reader symbol
Newsroom
Καρκίνος του μαστού
Καρκίνος του μαστού | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Κάποιες φορές, η τέχνη βλέπει πριν από εμάς. Το πιστεύω πολύ αυτό. Ίσως γιατί η τέχνη δεν είναι ποτέ απλώς αισθητική, είναι παρατήρηση, διαίσθηση, «καθρέφτης» της ανθρώπινης αλήθειας. Όσο κι αν εμείς αποστρέφουμε το βλέμμα μας από πράγματα που δεν θέλουμε να προσέξουμε, εκείνη συνεχίζει να «βλέπει». Και δεν χρειάζεται να είσαι ιστορικός τέχνης για να το νιώσεις αυτό.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE