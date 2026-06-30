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Κιάρα Φεράνι: Η ανάρτηση στα ελληνικά που προκάλεσε «πανικό» στα social media

Η Κιάρα Φεράνι δηλώνει τον έρωτά της για την Ελλάδα. Μετά τη Μήλο, η influencer «μάγεψε» την Αθήνα και πόζαρε με τη Βάσια Κωσταρά.

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Κιάρα Φεράνι
Κιάρα Φεράνι | Instagram / @chiaraferragni
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Η «βασίλισσα» του ιταλικού influencer marketing, Κιάρα Φεράνι, φαίνεται πως βρήκε τον επίγειο παράδεισό της στη χώρα μας.

 

Μετά τις εντυπωσιακές αναρτήσεις της από τα γαλαζοπράσινα νερά της Μήλου και της Κιμώλου, η διάσημη fashion icon «προσγειώθηκε» στην Αθήνα, χαρίζοντάς μας μια γεμάτη δόση ελληνικού καλοκαιριού μέσα από τον φακό της.

Στο τελευταίο της post στο Instagram, η Κιάρα Φεράνι μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη διαμονή της σε πολυτελές ξενοδοχείο της πρωτεύουσας, ποζάροντας με αυτοπεποίθηση και στυλ.

Δεν έλειψαν, φυσικά, οι λήψεις από τις γαστρονομικές της εμπειρίες, αλλά και το στιγμιότυπο που κέρδισε τις εντυπώσεις: μια ζεστή αγκαλιά με την αγαπημένη Ελληνίδα σχεδιάστρια, Βάσια Κωσταρά.

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