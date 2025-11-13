Κιάρα Μαρκέζη: Η καλλονή εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου «θερίζει» την πασαρέλα

Λαμπερή εμφάνιση στη πασαρέλα του Athens Fashion Week πραγματοποίησε χθες, Τετάρτη (12/11) η καλλονή εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου, Κιάρα Μαρκέζη, που συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στο μόντελινγκ.

Η Κιάρα Μαρκέζη ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο του μόντελινγκ σε αρκετά νεαρή ηλικία, στα 14 της και έκτοτε έχει «περπατήσει» για γνωστά ελληνικά και μη brands, ενώ συμμετείχε και στο My Style Rocks, το ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΪ.

Είναι η κόρη της γνωστής φωτογράφου, Μαρίας Μαρκέζη και πρώτο εγγόνι του Άκη Τσοχατζόπουλου, για τον οποίο η ίδια έχει εκφράσει ιδιαίτερη αδυναμία σε συνεντελυξεις της.

Συγκεκριμένα, είχε πει: «Ήμουν το μοντέλο της μητέρας μου από τότε που γεννήθηκα. Το όνομά μου είναι ιταλικό και σημαίνει διάφανη, καθαρή. Έγινα πιο σκληρή, όταν μπήκε φυλακή ο παππούς μου. Είχα πάει να τον δω στη φυλακή, αλλά δεν με άφηναν, γιατί ήμουν ανήλικη. Θυμάμαι που πηγαίναμε με τη μαμά στα δικαστήρια, εκεί μπορούσα να τον βλέπω λίγο».



Είχε προσθέσει επίσης: «Ο παππούς μου είχε χρόνο για μένα, ερχόταν σπίτι και παίζαμε. Μου έχει μείνει η αγάπη του, η προστασία του. Η κηδεία του με σόκαρε, ήταν η πρώτη κηδεία δικού μου ανθρώπου που πήγα. Είναι δική μου επιλογή να κρατάω το επίθετο της μαμάς μου και όχι το Τσοχατζοπούλου. Μου άρεσε το όνομα και θα ήθελα να κρατάω μια ασπίδα».