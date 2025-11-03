Κίλι Σφακιανάκη: Η γνωριμία με τον Νότη, τα δίδυμα και ο ξαφνικός θάνατος

Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι η οποία σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το ρεπορτάζ του «Πρωινού» έπασχε από Πάρκινσον.

Νότης Σφακιανάκης: Οι λεπτομέρειες για τον θάνατο της Κίλι

Όπως μεταφέρθηκε στον αέρα της εκπομπής, η νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας με ασθενοφόρο «άπνοη» και «άσφυγμη» όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε ο Γιώργος Λιάγκας. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα στη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροτομή, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή κάνουν λόγο για έναν ξαφνικό θάνατο.

Ο Νότης Σφακιανάκης και η σύζυγός του Κίλι το 2007 | NDP

Η γνωριμία της Κίλι με τον Νότη Σφακιανάκη

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Βρετανίδα σύζυγός του γνωρίστηκαν στην Κω το 1984. Εκείνη τότε εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί και εκείνος έπαιζε μουσική ως DJ. «Η γυναίκα μου έμεινε στρατιώτης -φρουρός σε όλα αυτά που κάναμε. Την είδα πρώτη φορά να χορεύει ενώ έπαιζα μουσική. Χόρευε με την κοπέλα ενός φίλου μας και νόμιζα ότι ήταν η αδελφή της. Ρώτησα για εκείνη.

Πριν το καταλάβω ο φίλος μου είχε πάει και την είχε φέρει. Της λέω τι κάνεις εδώ, μου λέει είμαι ξεναγός. Μου λέει «εσύ τι κάνεις;» Απόρησα, δεν με είδε που παίζω μουσική; Και της λέω «γυρνάω στα κέντρα και πουλάω ξηρούς καρπούς». Μετά γελούσαμε. Έτσι γνωριστήκαμε. Είδα έναν άνθρωπο αυθόρμητο και καλοσύνη και αυτό με συνεπήρε. Συν την εξωτερική εμφάνιση» είχε δηλώσει για τη γνωριμία του με την Κίλι ο Νότης Σφακιανάκης το 2015 στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Το 1991 το ζευγάρι ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και αργότερα απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα και Αφροδίτη.

Η διακριτική παρουσία της στο πλευρό του Νότη Σφακιανάκη

Η Κίλι Σφακιανάκη στεκόταν πάντα στο πλευρό του με διακριτικότητα όλα τα χρόνια. Σε συνέντευξή του στο Happy Day ο Νότης Σφακιανάκης είχε εξομολογηθεί: «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός», είχε πει ο Νότης Σφακιανάκης. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη ο Νότης Σφακιανάκης είχε επίσης αναφερθεί στον ρόλο του ως σύζυγός και πατέρας. «Από το 1984 ζούμε κάτω από την ίδια στέγη, έχουμε μοιραστεί τη ζωή μας, έχουμε κάνει μαζί δύο παιδιά, αυτή είναι η γυναίκα μου, η μητέρα των παιδιών μας! Μόνο η μητέρα έχει το δικαίωμα να έχει το πάνω χέρι στην ανατροφή των παιδιών.

Επιβάλλεται να έχει η γυναίκα το πάνω χέρι. Δεν πολυσυζητώ με τα παιδιά μου. Δεν είμαι συμβουλάτορας, δεν είμαι της άποψης να βάζεις τον άλλον κάτω να του λες: αυτό και αυτό, όπως κάνουν οι δάσκαλοι. Πάρε τροφή και γνώσεις και σου ρίχνουν στο μυαλό χίλια δυο και δεν σου μένει τίποτα. Αφήνω τα παιδιά να μεγαλώσουν όπως μεγάλωσα κι εγώ. Όταν συμβεί κάτι – που λόγω εμπειρίας δεν το θεωρώ σωστό – λέω την άποψή μου και την αιτιολογώ».

Ο Νότης Σφακιανάκης με την Κίλι και τα παιδιά τους, Απόλλωνα & Αφροδίτη το 2007 | NDP

Οι δημόσιες εμφανίσεις

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού αποτυπωθεί στον φωτογραφικό φακό το 2017, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μαζί με την κόρη τους Αφροδίτη. Έπειτα, ακολούθησαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στον γάμο τους, ωστόσο οι ίδιοι απέφευγαν να τοποθετηθούν δημόσια, ενώ ο τραγουδιστής τα τελευταία χρόνια απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2024, είχε γίνει γνωστή η πρόταση γάμου που είχε δεχτεί η κόρη τους Αφροδίτη Σφακιανάκη από τον σύντροφό της.

Η τελευταία τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το 2017 | NDP