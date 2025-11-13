Κιμ Καρντάσιαν: Το αστρονομικό ποσό που αξίζει η εταιρεία της «Skims»

To αστρονομικό ποσό των 5 δισεκατομμυριών δολαρίων αποτιμάται ότι αξίζει το brand ρούχων shapewear της Κιμ Καρντάσιαν, «Skims», μετά την εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης αξίας 225 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία της διάσημης επιχειρηματία, την οποία ίδρυσε το 2019, ανέβασε την αξία της κατά πολλά εκατομμύρια μετά από νέο γύρο επενδύσεων και σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που έλαβε από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου tου τραπεζικού κολοσσού της Wall Street, Goldman Sachs, για να ανοίξει περισσότερα καταστήματα και να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο.

«Ανυπομονούμε να πάμε την Skims στο επόμενο επίπεδο καθώς συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να θέτουμε τα πρότυπα για τον κλάδο μας», δήλωσε η Καρντάσιαν την Τετάρτη, όπως αναφέρει το BBC.

Ο γύρος χρηματοδότησης για την Skims είναι ένας από τους μεγαλύτερους φέτος και έρχεται σε μια στιγμή που η εταιρεία αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από ανάλογα Brands όπως η Lululemon.

Η Skims, με ήδη 18 καταστήματα στις ΗΠΑ, διαθέτει τα προϊόντα της μέσω λιανοπωλητών παγκοσμίως, ενώ πρόκειται να επικεντρωθεί κυρίως στις φυσικές λιανικές της δραστηριότητες τα επόμενα χρόνια, όπως ανακοίνωσε.

Η εταιρεία αναμένει ότι οι πωλήσεις της θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια φέτος, κάτι που, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Skims, Jens Grede, έδωσε στην εταιρεία την αυτοπεποίθηση να επιδιώξει τους μακροπρόθεσμους στόχους της.

Η μάρκα όταν έκανε το ντεμπούτο της το 2019 είχε επικεντρωθεί σε ρούχα shapewear, ενώ στη συνέχεια διεύρυνε τη γκάμα της ώστε να περιλαμβάνει ρούχα χαλάρωσης και άλλα προϊόντα.

Η ανάπτυξη της εταιρείας την έχει φτάσει μέχρι την mainstream αγορά αθλητισμού και αθλητικής ψυχαγωγίας, η οποία κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από μάρκες όπως η Lululemon και η Alo Yoga.

Η Skims έχει επίσης συγκεντρώσει μια μεγάλη ομάδα από ισχυρούς influencers, συμπεριλαμβανομένων των Kardashians και άλλων διασημοτήτων όπως η Megan Fox και η Paris Hilton, για να ενισχύσει την ελκυστικότητά της, κάτι το οποίο φαίνεται να αποδίδει βλέποντας τα νούμερα πωλήσεων.