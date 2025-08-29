Κιμ Καρντάσιαν: Έδωσε εξετάσεις για τον δικηγορικό σύλλογο και... περιμένει τα αποτελέσματα

Η Κιμ Καρντάσιαν, (Kim Kardashian) έκανε το τελευταίο μεγάλο βήμα για να γίνει δικηγόρος δίνοντας τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης δικηγορίας στην Καλιφόρνια.

Συγκεκριμένα, η Κιμ Καρντάσιαν έδωσε τις εξετάσεις στα τέλη Ιουλίου. Πρόκειται για μια εξαντλητική δοκιμασία 2 ημερών, που αποτελείται από 5 ερωτήσεις ανάπτυξης μιας ώρας, μια δοκιμασία απόδοσης 90 λεπτών και 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Η εξέταση διεξάγεται σε ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο, αλλά μάλλον δεν την έδωσε μαζί με το πλήθος... αλλιώς, θα είχε διαδοθεί η είδηση.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, έγιναν ρυθμίσεις για τους επιτηρητές, οι οποίοι μπορούσαν να διεξάγουν την εξέταση με μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, οπότε φαίνεται ότι αυτό συνέβη και με την Kim.

Για να φτάσει σε αυτό το σημείο, η Κιμ Καρντάσιαν, δεδομένου ότι δεν έχει φοιτήσει σε νομική σχολή, έπρεπε να περάσει το baby bar, κάτι που κατάφερε στην τέταρτη προσπάθειά της τον Δεκέμβριο του 2021.

Επίσης, πέρασε 6 χρόνια ως ασκούμενη δικηγόρος, μια άλλη προϋπόθεση για να συμμετάσχει στις εξετάσεις, και ολοκλήρωσε την πρακτική της στις 21 Μαΐου 2025. Πραγματοποίησε τελετή αποφοίτησης στην αυλή του σπιτιού της για την οικογένεια και τους φίλους της.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που δίνουν τις εξετάσεις δικηγορικής σχολής αφιερώνουν όλο τους το χρόνο στη μελέτη του δικαίου για 2 μήνες πριν από τις εξετάσεις, αλλά αυτό ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για την Kim, η οποία ταξίδευε, γυρνούσε τηλεοπτική εκπομπή και μάλιστα παρευρέθηκε στον γάμο του Bezos τον Ιούνιο.

Η Kim βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βενετία της Ιταλίας, όπου μόλις έδωσε μια ομιλία μετά την απονομή ενός βραβείου για το έργο της στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης.

Όσον αφορά τις πιθανότητες επιτυχίας, η εξέταση για την απόκτηση άδειας δικηγόρου στην Καλιφόρνια είναι μια από τις πιο δύσκολες στη χώρα, με ποσοστό επιτυχίας για την εξέταση του Ιουλίου 2024 να ανέρχεται στο 53,8%.

Η Kim και οι άλλοι αγωνιώδεις υποψήφιοι θα λάβουν τα αποτελέσματα στις 7 Νοεμβρίου. Το Δικηγορικό Σύλλογο της Πολιτείας θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα στις 9 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ.

Πηγή: tmz.com