Κιμ Καρντάσιαν: Η κόρη της, Νορθ «ραπάρει» πως δεν πάει σχολείο

Η μεγαλύτερη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν δεν πηγαίνει σε κανονικό σχολείο, αλλά παρακολουθεί μαθήματα στο σπίτι της, στην έπαυλή της στο Χίντεν Χιλς της Καλιφόρνια.

Η επιχειρηματίας, η οποία έχει τέσσερα παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Κάνιε Γουέστ, μεταξύ των οποίων την Νόρθ, που είναι 12 ετών, εξήγησε ότι βοηθά την προέφηβη να ακολουθήσει τα ενδιαφέροντά της με «ρεαλιστικά μαθήματα», όπως ένα μάθημα δημιουργίας brand.

Καθώς εμφανίστηκε στο podcast της αδερφής της Κλόε Καρντάσιαν, η επιχειρηματίας εξήγησε: «Είχε μια ιδέα να φτιάχνει καπέλα και κοσμήματα... οπότε το κάναμε σε μάθημα. Ήταν τόσο διασκεδαστικό να τη βλέπουμε να ανθίζει».

Η Νορθ παρακολουθεί επίσης μαθήματα μουσικής, κάτι που τη βοήθησε να έρθει πιο κοντά με τον πατέρα της. Η σταρ των ριάλιτι είπε: «Η μουσική πλευρά και η παραγωγή δεν είναι το φόρτε μου, και αυτός είναι ο δεσμός της με τον πατέρα της... Αλλά πρέπει να επικοινωνούμε για το πώς κινείται η Νορθ σε αυτόν τον κόσμο».

Το νέο ραπ κομμάτι της Νορθ που κάνει τον γύρω του Διαδικτύου, το οποίο έχει γράψει ο πατέρας της, η 12χρονη μιλά για τα piercing της αλλά και για το ότι «κόβει το σχολείο».

Το κομμάτι, Piercing on My Hand (Ye Version), φαίνεται να είναι η απάντηση της North σε όλα τα αρνητικά σχόλια για τα piercing της αλλά και γενικότερα για το εκκεντρικό της στυλ, που πολλοί θεωρούν ότι δεν αρμόζει στην ηλικία της.

«Πήγα σχολείο για δύο μέρες, μετά μου το απαγόρευσαν, Κόβω το σχολείο, το κάνω καθημερινά», είναι κάποιες από τις μπάρες της Νορθ.