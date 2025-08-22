Κλέλια Ανδριολάτου: «Για πάντα μπλε» - Ποζάρει και πάλι με φόντο τη θάλασσα

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει να μοιράζεται μέσω Instagram στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές ανεβάζοντας λήψεις από τη θάλασσα και το ίδιο έκανε και χθες Πέμπτη (21/8), ενθουσιάζοντας για ακόμα μια φορά τους followers της.

Η πρωταγωνίστρια του Maestro ανέβασε τις παρακάτω φωτογραφίες όπου τη βλέπουμε να βγαίνει από τη θάλασσα, αλλά και να απολαμβάνει τον ήλιο, φορώντας ένα γαλάζιο ολόσωμο μαγιό.

«Μπλε, για πάντα μπλε» έγραψε στη λεζάντα η Κλέλια Ανδριολάτου και όπως ήταν αναμενόμενο, τα κολακευτικά σχόλια από τους followers της έπεσαν «βροχή».

Κλέλια Ανδριολάτου | klelia_andriolatou - Instagram

