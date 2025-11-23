Κλέλια Ανδριολάτου για τα σχόλια των «Αταίριαστων» στις φωτογραφίες της με μαγιό: «Αισθάνθηκα αμήχανα»

Η Κλέλια Ανδριολάτου, φιλοξενήθηκε σήμερα (23/11) στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και μεταξύ άλλων, ήρθαν στο προσκήνιο τα σχόλια των «Αταίριαστων» από τις εκπομπές τους το καλοκαίρι, κατά τις οποίες έδειχναν συχνά ντοκουμέντα της ηθοποιού με μαγιό.

Συγκεκριμένα, η συζήτηση στο πλατό του Alpha, ξεκίνησε με αφορμή τις καλόγουστες και πολλές φορές αισθησιακού χαρακτήρα φωτογραφίες της Κλέλιας στο Instagram. Έτσι, προέκυψε και η συζήτηση για τα «αμήχανα» σχόλια στην εκπομπή του ΣΚΑΙ.

Υπενθυμίζεται ότι, οι «Αιταίριαστοι» κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εκπομπών τους αναδημοσίευαν πολλές φορές φωτογραφίες και βίντεο που η ηθοποιός απολάμβανε με το μαγιό της τα καλοκαιρινά μπάνια.

«Αισθάνθηκα αμήχανα. Το αμήχανα δεν το λέω κακά, απλώς αμήχανα», απάντησε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Και πρόσθετει: «Όταν είσαι στην τηλεόραση τα πράγματα παίρνουν άλλες διαστάσεις. Οπότε είναι πολύ εύκολο να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Θα βγει κάποιος, θα σχολιάσει κάτι.

Κάποιος θα το πάρει έτσι. Θα βγει κάποιος άλλος θα σχολιάσει κάτι άλλο.

Οπότε εγώ αισθάνθηκα αμήχανα, αλλά έτσι και αλλιώς αισθάνομαι αμήχανα με το να συζητάνε για εμένα, με το να με βλέπουν στην τηλεόραση.



Δεν θύμωσα (με τους Αταίριαστους)»., είπε η ηθοποιός.