Κλέλια Ανδριολάτου: «Γιατί να δείτε τη σχέση μου; Δεν θέλω και δεν είμαι έτοιμη»

Έντελως κάθετη στο να αναφερθεί στην προσωπική της ζωή είναι η Κλέλια Ανδριολάτου, μιλώντας στο φακό της εκπομπής «Το Πρωινό» στο αερόδρομιο Ελ. Βενιζέλος κατά την επιστροφή της από σαββατοκύριακο ξεκούρασης στην Μήλο.
Η ηθοποιός αρχικά ερωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν το όνομα της κατά διαστήματα λέγοντας: «Ό,τι και να ανεβάσω, κάτι θα γράψουν. Θεωρώ ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τον εαυτό μου.
Με γοητεύουν τα όμορφα λόγια των ανθρώπων. Στα αρνητικά μηνύματα δεν θα απαντήσω, δεν θα ασχοληθώ».
Όσον αφορά την ερωτική της ζωή, η Κλέλια Ανδριολάτου αρνήθηκε να δώσει απάντηση και στις δύο ερωτήσεις του δημοσιογράφου, δηλώνοντας: «Γιατί να δεις τη σχέση μου; Δεν θα την εμφανίσω. Δεν είμαι έτοιμη».
