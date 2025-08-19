Κλέλια Ανδριολάτου: «Ας πάμε κάπου να χαθούμε» - Ποζάρει μέσα στη θάλασσα και εντυπωσιάζει

Τις διακοπές της απολαμβάνει αυτή την περίοδο η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία χθες Δευτέρα (18/8) πόσταρε στο προφίλ της στο Instagram έξι άκρως καλοκαιρινές φωτογραφίες της.

«Ας πάμε κάπου να χαθούμε», έγραψε η πρωταγωνίστρια του Maestro με κάποιες από τις φωτογραφίες να είναι πορτρέτα, άλλες πάλι ολόσωμες, όμως, το σίγουρο είναι ότι όλες κέρδισαν αποθεωτικά σχόλια - «βροχή» από τους followers της.

«Ποιο AI; Κλέλια μόνο», «Η απόλυτη τελειότητα», «Ψάχνω να βρω.. ψεγάδι επάνω σου, αλλά δεν γίνεται», «Θεά», «πόση ομορφιά...», «ματάρες!! Μιλάνε αυτά τα μάτια», «δεν υπάρχει ομορφότερη» είναι μια μικρή γεύση από τα κολακευτικά σχόλια που δέχτηκε η Κλέλια Ανδριολάτου.