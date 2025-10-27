Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει στον φακό με λευκό μπλουζάκι ενώ πλένει πιάτα

Στην Κέρκυρα πετάχτηκε η Κλέλια Ανδριολάτου από τους Παξούς όπου πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν του Maestro.

Η γνωστή ηθοποιός ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram μερικές πόζες από το δωμάτιο που μένει, σε μερικές εκ των οποίων τη βλέπουμε να χαζεύει τη θέα από την μπαλκονόπορτα και σε άλλες να πλένει τα πιάτα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία πόζαρε στον φακό με λευκό τιραντέ μπλουζάκι και μποξεράκι, έγραψε στα αγγλικά: «Τα κύματα δεν ρωτάνε αν είμαι έτοιμη».

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram

